Rompió el silenció: habló Johana Vargas, última pareja de Darío Gómez ¡Me tienen demandada por una cama!

A través de las redes sociales, la última pareja del rey del despecho habló sobre lo confesado por la hija del artista, Catalina Gómez. Contó todo lo que ha tenido que vivir y lo mucho que duele que hablen del que era en vida su pareja.

Nini Johana Vargas Gómez, aseguró que tuvo una relación con el cantante por 24 años, desde que ella tenía 16 años y desde el 2012 vivieron juntos, además nunca fue su interés llegar al altar. Que no le importó que en papeles siguiera casado, fue una decisión de (Olga y Darío) en su momento.

“Para Darío el concepto de esposa iba mucho más allá de eso, siempre me presentó como su esposa”, indicó Nini Johana.

También que las declaraciones de la hija del artista le dolieron mucho, “me da rabia que digan cosas de él que no son así, porque es un ser hermoso y no es ningún pedófilo”.

La mujer contó que su madre biológica no es Miriam Gómez, hermana del cantante. Ella las acogió a su hermana mayor y a ella y tomaron su apellido porque la veían como una mamá.

Además contó que la familia Gómez Arcila la tiene demandada por una cama, “ son cosas que no se debería decir, pero ante toda esta situación lo voy a decir, una cama que compartí con DarÍo durante más de 10 años y ellos tenía eran los que tenía que decidir si me la traía o no (...) eran mis cosas, era mío y debido a eso en este momento tengo una demanda porque soy una “ladrona” por parte de Catalina, Olga Lucía y los demás”.

En su funeral tuvo una situación que ella narró en un tono muy doloroso, lo que vivió en la sala de velación cuando le negaron la entrada hasta que llegara la hija del artista y su exesposa. "Eso me dolió en el alma porque Darío estaba solito ahí en un sala (..) me dio tanta impotencia yo quería gritar me quería enloquecer".

Aseguró que el tema de la herencia lo están manejando con sus abogados, esperando a que la ley decida lo que va a pasar a futuro y no quiere hablar del tema.

MÁS NOTICIAS:

Falso 'brujo' abuso de menor de edad: la engañó con supuestos ritos para que regresara con su expareja

¡Tragedia! Jovencito de 15 años fue a bañarse al río con su perro, pero desapareció

“Me siento en una serie de narcos” Famoso mexicano es odiado por su opinión sobre Colombia