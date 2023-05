Actriz de 'Pedro el Escamoso' contó que fue raptada por extraterrestres: "vibremos alto en amor"

Una extraña confesión hecha por esta actriz que dijo haber viajado a un lugar que no era la tierra sorprendió a más de uno.

La reconocida actriz bogotana, Sandra Reyes, recordada en su papel de la Dra. Paula Andrea Dávila, en la novela ‘Pedro el Escamoso’, contó su abducción.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pues quién me iba a creer”, contó la actriz.

La mujer detalló que la nave donde la transportaba era transparente y que no entendió mucho de lo que sucedía alrededor. Reyes dijo que los extraterrestres suelen enviar mensajes a los humanos.

Además, aseguró que la transportaron a un sitio distinto a lo conocido, “sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente, la verdad”.

Aseguró que estos seres se comunican con muchas personas, incluso por gente en YouTube que ella sigue, para lograr hacerlo contó hay que vibrar alto.

“Quitémonos el miedo de encima, vibremos alto, vibremos en amor, es lo más importante, y en agradecimiento, una de las vibraciones más grandes es el agradecimiento”, dijo la bogotana.

