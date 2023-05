En medio de lágrimas salió la modelo tras Mara Cifuentes: "Por favor no consuman vicio"

La modelo trans Mara Cifuentes estalló en redes sociales, donde a través de un vídeo contó la mala situación que está atravesando.

Narro que no la dejaron subir a un avión, “ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada”, al parecer iba a visitar su mamá por el día de las madres.

Entre lágrimas, la modelo, aseguró que no se merecía lo que le estaba pasando, es de recordar que ella tuvo que ser recluida anteriormente por consumo de sustancias.

También: De no creer: Giovanny Ayala fue demandado por una fan por una absurda y 'loca' razón

En medio de la crisis emocional, le pidió a sus seguidores, “no consuman vicio. Piénselo antes de hacerlo, no lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter”.

Sería la quinta vez que la modelo tendría que pasar por una casa de reposo para ser atendida por especialistas.

Aunque muchos de sus seguidores le pidieron que pusiera en primer lugar su salud. Otros comentaron que se trata de una estrategia de marketing de la modelo para llamar la atención.

MÁS NOTICIAS:

Acróstico la nueva canción de Shakira que puso a llorar a más de uno, ¿será otro éxito de la colombiana?

Yeison Jiménez está atravesando un duro momento: "soy un hombre fuerte, oren por mí”

Daniela, la nieta de Darío Gómez, explicó las razones que la mantuvieron alejada de él