¡Radiante y más joven! Así quedó la Gordita Fabiola tras operarse la papada: “me siento divina”

La comediante se sometió a una cirugía estética y dejó a todos con la boca abierta.

La "gordita Fabiola" es un personaje icónico y querido en la cultura colombiana. Detrás de este apodo se encuentra Fabiola Posada, una reconocida actriz y comediante colombiana que ha conquistado el corazón de muchos ciudadanos a lo largo de los años.

Posada ha interpretado a la "gorda Fabiola" en diversos programas de televisión y presentaciones en vivo, donde su humor y carisma han generado risas y alegría en el público. Su personaje se caracteriza por ser una mujer simpática, desinhibida y con un gran sentido del humor, capaz de reírse de sí misma y de situaciones cotidianas.

El cariño que los colombianos le tienen a la gorda Fabiola se debe en gran medida a su capacidad para conectar con la audiencia. Su humor es cercano, auténtico y refleja la idiosincrasia y las vivencias del pueblo colombiano. A través de sus sketches y presentaciones, ha logrado capturar las peculiaridades de la vida diaria, abordando temas como la familia, el amor, la comida y la cultura colombiana, entre otros. Lea también: Hijo de la gorda Fabiola se metió en tremendo problema por comprar un celular usado

Por eso, cualquier novedad relacionada a ella y a su vida personal les interesa a sus seguidores, quienes por años le han tomado mucho amor. La Gordita se mostró feliz por estos días gracias a un procedimiento estético que le quitó varios añitos de encima.

Se quitó la papada

La Gordita decidió someterse al procedimiento ya que perdió bastante peso y por eso, quiso quitarse el exceso de piel del rostro, es decir, la papada. Desde entonces, han pasado 26 días de su recuperación y los resultados la tienen maravillada.

“Acepto que cada día que pasa me miro al espejo y me veo y me siento divina”, escribió en una publicación de Instagram. Lea también: Empleada doméstica habría robado a la Gorda Fabiola: no se dejó y se defendió de particular manera

Sonriente y hermosa como siempre, la comediante que ya casi cumple los 60 años mostró su avance, luego de quitarse la papada, estirarse la piel del cuello y subirse un poco las mejillas.

