"Me va a amputar el dedo": Daniela Álvarez vivió doloroso y aterrador accidente en la playa

La querida modelo y presentadora tuvo un accidente que la asustó y le dolió demasiado.

Daniela Álvarez ha conquistado el amor y la admiración de personas en Colombia y alrededor del mundo debido a su resiliencia y valentía tras perder una de sus piernas. En junio de 2020, Álvarez se sometió a una cirugía de emergencia debido a una isquemia que afectó una arteria importante, resultando en la amputación de su pierna izquierda.

Desde entonces, se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas personas, gracias a su actitud positiva, fuerza y determinación para seguir adelante con su vida y metas. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, ha utilizado su plataforma y experiencia para crear conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar, inspirando a otros a nunca rendirse frente a los desafíos.

El amor que los colombianos le tienen a Álvarez es evidente en la cantidad de mensajes de apoyo y admiración que ha recibido en redes sociales y en los medios de comunicación. Muchas personas la ven como un ejemplo a seguir, elogiando su coraje y perseverancia. Además, ha sido objeto de numerosos homenajes y reconocimientos.

Por eso, muchos también se asustaron por estos días cuando la joven compartió una dolorosa experiencia que vivió en un viaje que está realizando en estos momentos, por una de las playas más hermosas de Colombia.

"Me va a amputar el dedo"

Aunque sus palabras no fueron literales, si llegaron nacidas del miedo que le provocó a la bella modelo lo sucedido.

Por estos días, se encuentra de viaje por la isla de Providencia, todo iba bien hasta que un día tuvo un accidente por cuenta de un cangrejo que se metió en su zapato.

"Me desperté y, como todos los días, metí la mano para revisar mi zapato: había un cangrejo", escribió Daniela Álvarez en su Instagram.

El animal le agarró un dedo de la mano con su pinza de forma salvaje, provocándole un inmenso dolor y, aunque muchos trataban de ayudarla, no la soltaba. La joven no paraba de gritar del dolor hasta que un habitante de la isla la pudo ayudar.

"El cangrejo cuando muerde no suelta. Este hombre me salvó, aún y siendo alérgico al cangrejo, me ayudó. Esa es la técnica", explicó.

