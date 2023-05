La respuesta de Robinson Díaz ante la experiencia extraterrestre de Sandra Reyes, causó risas

El actor Robinson Díaz es conocido por su manera de hablar desparpajada y en una entrevista realizada por Tropicana, respondió frente a la experiencia que tuvo su colega, Sandra Reyes.

Ante la pregunta que si tenía el número de la actriz para pedirle una cita para que contara en los micrófonos de la emisora sobre su abducción, la respuesta del actor sorprendió y causó risa.

Robinson recordó la historia de su colega y contó que le preguntó sobre la experiencia entre risas, "esa berraca de Sandra, yo le dije bájale a la marihuana”.

“Salió con ese cuento de que se la habían llevado los extraterrestres y me dijo, sí, sí, a mí me pasó eso y yo ay no, coma…”, aseguró el actor.

¿Raptada por extraterrestres?

La reconocida actriz bogotana, Sandra Reyes, recordada en su papel de la Dra. Paula Andrea Dávila, en la novela ‘Pedro el Escamoso’, contó su abducción.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pues quién me iba a creer”, contó la actriz.

La mujer detalló que la nave donde la transportaba era transparente y que no entendió mucho de lo que sucedía alrededor. Reyes dijo que los extraterrestres suelen enviar mensajes a los humanos.

Además, aseguró que la transportaron a un sitio distinto a lo conocido, “sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente, la verdad”.

Aseguró que estos seres se comunican con muchas personas, incluso por gente en YouTube que ella sigue, para lograr hacerlo contó hay que vibrar alto.

“Quitémonos el miedo de encima, vibremos alto, vibremos en amor, es lo más importante, y en agradecimiento, una de las vibraciones más grandes es el agradecimiento”, dijo la bogotana.

