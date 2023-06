Actor de 'Hasta que la Plata nos separe' se fue con toda contra mujer que lo acusó de robo

El artista no se quedó callado y se defendió.

Tras la demanda de hurto y engaño interpuesta por una mujer contra el recordado protagonista de 'Hasta que la Plata nos separe', Víctor Hugo Cabrera salió a la luz pública y dio su versión sobre lo ocurrido.

Contexto: Actor de 'Hasta que la plata nos separe' es acusado de robo: quedó todo en vídeos de cámaras de seguridad

Todo inició cuando la joven identificada como Lorena Rovira lo acuso de robo cuando estaban en una discoteca; al revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se dio cuenta que el famoso estaría involucrado.

"Él fue la persona que realizó el robo. Salió de la discoteca con mi bolso, entró a la camioneta de un amigo, estuvo cinco minutos, y luego otra persona se llevó el bolso de la camioneta", fue el testimonio publicado por el diario EL TIEMPO.

Ante la acusación, Cabrera salió a redes sociales muy tranquilo y negó todo. También, asistió a la Fiscalía con su abogado para responder por lo sucedido.

"Mi mamá me enseñó a mí desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo. Yo soy un tipo decente, trabajador desde los siete años, y yo nunca me he robado nada", expresó.

A su vez, se supo que el actor acometió a la denunciante y le dijo que estaba recolectando las pruebas para proceder en su contra.

