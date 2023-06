Con curioso video, Alina Lozano pide respeto a su relación: “Yo no le extraigo colágeno a Jim”

“Amigos, realmente estoy aburrida, jarta”, expresó la actriz, aunque su joven novio salió demacrado.

Desde que se hizo pública la relación entre la actriz Alina Lozano, de 54 años, y el influencer Jim Velásquez, de 23 años, les han llovido críticas por tratarse de una relación con una diferencia de edad de 30 años.

Aunque son de generaciones muy distintas, la pareja ha aclarado que el amor es real y que no es una relación falsa como muchos han especulado. Para contribuir aun más a esta afirmación, el joven le pidió matrimonio a la actriz hace pocos días, en plena transmisión de televisión en vivo.

Alina dijo que sí y ahora, se espera la anhelada fecha donde lleguen al altar.

Pidió que respeten su relación

Si algo caracteriza a Alina, es que es una mujer segura y con gran personalidad, suele tomarse todo de la mejor manera. Por ello, sacó un video en el que pidió que respeten su relación pero con un toque de humor.

"Amigos, realmente estoy aburrida, jarta, de que digan que ando con un hombre que es más joven que yo solamente por extraerle su energía, para yo impregnarme de colágeno por todos lados y no, yo no necesito eso. Yo soy una mujer que produce su propio colágeno y su propia alegría en la vida, entonces, ya paren por favor de decir este tipo de cosas", afirmó la actriz en la publicación.

Luego, sale Jim disfrazo de abuelito, encorvado y con muchas arrugas, como si de verdad ella le estuviera quitando toda la juventud. “Está superbién, tenemos una relación superlinda, no le he sacado nada porque no se trata de eso, al contrario, se trata de retroalimentarse, se trata de llenarse juntos. Entonces, por favor, amigos, paren de decir este tipo de cosas porque no es cierto, porque es calumnia, porque es falso”, añade la actriz.

