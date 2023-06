La ibaguereña Carolina Acevedo habló de su ex, quien lavaba dinero y contó que le decían 'traqueta'

La reconocida actriz Carolina Acevedo, quien ahora se encuentra participando del programa Máster Chef Celebrity 2023, logró su lugar junto a otros 23 famosos en el reconocido programa y ya la han apodado la nueva ‘Carla Giraldo’ por su actitud.

Sin embargo, la Ibaguereña recordó una parte no muy agradable de su pasado, pues muchos querían conocer más de su vida y se encontraron con el proceso legal de su expareja.

El escándalo involucró a Salomón Korn un empresario quien, al parecer, hizo parte de una red de lavado de activos a través de ‘empresas de papel’.

“Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Salo tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, pero no fue así”, contó Carolina en una entrevista a RCN.

Dijo que ella y su hijo Mathías afrontaron una situación muy complicada debido a los señalamientos, aunque ella llevaba más de dos años separada del empresario.

“Me llamaban cosas horribles, como traficante y lavadora de dinero. Yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre. Fue muy duro.”, dijo.

Carolina ahora es pareja de Lucas Jaramillo, quien participó en y ganó la edición de 2007 de 'Survivor, la isla de los famosos' y ahora trabaja para el canal RCN como diseñador.

