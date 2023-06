La actriz ibaguereña Carolina Acevedo tuvo tremendo agarrón con la 'pupuchurra' en MasterChef

La talentosa actriz ibaguereña tuvo un 'encontrón' en plena competencia de Master chef.

El programa que acompaña las noches de los colombianos se caracteriza por las diversas pruebas que lo componen. Cada capítulo tiene un reto distinto que llena de emoción a los televidentes. Sin embargo, recientemente, dos de las participantes del reallity, tuvieron un 'rifirrafe' que ha dado mucho de qué hablar.

Uno de los retos que tuvieron que pasar los famosos fue caminar bajo el inclemente sol cartagenero con una palangana en la cabeza llena de frutas. Esto, en alusión a la tradición palenquera de las mujeres de dicho territorio que recorren las calles de la ciudad amurallada con sus cocadas u otros productos sobre su cabeza.

Este reto, puso los nervios de punta a la reconocida actriz Carolina Acevedo, quien encontró dificultad en el ejercicio.

En dicho lugar debían esperar su turno para realizar el reto ya que solo había dos bandejas. Al momento en el que pasó Carolina, sostuvo unos segundos la bandeja sobre su cabeza para no se le cayera mientras empezaba a caminar, sin embargo, Martha Isabel le reclamó: “no, no, no”.

Puede leer: ¡Shakira ya llegó a Colombia! Vino a acompañar a su papá en importante cirugía

Ante esto, Acevedo le respondió acalorada, “Fresca. Yo no soy tramposa”. Desde ahí los ‘aires’ se calentaron, pero las cosas no pararon.

Acevedo reveló lo que sintió cuando su compañera le alegó: “Peleé con Martha. Se metió a decir que yo había agarrado eso y le dije: ‘No te metas que no es tu juego’. Me pareció injusto y por eso lloré. Me frustré”, dijo en cámaras tras la prueba.

Daniela Tapia, compañera de Carolina, estuvo de su lado e incluso dijo que algunos participantes ya estaban “pelando el cobre”.

Acevedo no ocultó su enojo y respondió: “¿Pelar el cobre? Estoy que le doy en la cara a alguien”.

