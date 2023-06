A Yeison Jiménez lo trataron de 'crecido', el artista no se quedó callado y esto respondió

El cantante realizó una importante donación a su pueblo natal para impulsar el turismo, algunos agradecieron su acto, pero a otros les pareció una actitud sobrada.

La publicación del cantante la hizo con el alcalde Manzanares, Caldas, anunciando un aporte económico para traer de nuevo las Ferias y Fiestas del municipio, las cuales no se realizan desde 2019 por la pandemia.

Lea: Accidente en el set de grabación de 'Gladiador 2' dejó seis personas heridas

Un buen acto con su terruño, sin embargo uno usuario le envió un vídeo a su interno, supuestamente para no hacerlo quedar mal, que habla sobre la humildad, acompañado de la palabra 'crecido'.

Ante esto, el artista de música popular le contestó , "qué hacemos con usted, hermano. ¿Qué es lo que le molesta de que ayude a su propio pueblo? Deje de ser tan payaso. Vaya y trabaje, salga adelante, pague impuestos".

Además: “La cola”: Claudia Bahamón confesó la parte del cuerpo que no le gusta de su esposo

Comentó que con la donación que hizo le pudo haber comprado dos casas a su familia y que aun así prefirió ayudar a su pueblo, pero que esta persona lo sigue molestando.

Además, le dijo, "lástima por mi tierra, a la que le he sumado bastante, pero usted viejo no vale nada. Usted es un fracasado y envidioso. Dejé de trabajar el resto de la semana y me gasté dinero, que podría haberle comprado dos casas a mi familia. Y este payaso aún sigue atacándome".

MÁS NOTICIAS:

¡Shakira y Lewis Hamilton sí son pareja! Fuente cercana lo confirma

Lina Tejeiro casi se muere: pensó en arrojarse de un onceavo piso y acabar con su vida

Habrá una nueva temporada de 'Betty, la fea': actores, estreno y más detalles aquí