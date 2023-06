Alejandra Azcárate revivió su experiencia en los ‘sótanos del infierno’: “Me devoraron”

En una entrevista con Santiago Alarcón, para su podcast ‘Meterse al rancho’, la actriz revivió el escándalo de la narcoavioneta en el 2021.



La actriz y presentadora Alejandra Azcarate recordó una de las experiencias que más ha marcado su vida, pues ese episodio que la llevó “hasta los sótanos del infierno” le sirvió como enseñanza para abrir los ojos y darse cuenta de quiénes son las personas con las que realmente cuenta en su vida.

En una reciente entrevista con Santiago Alarcón, para su podcast ‘Meterse al rancho’, la comediante recordó lo difícil que fue ese episodio en su vida en mayo de 2021. “Me di cuenta, de la manera más dolorosa que pude haber aprendido esa lección, que no necesito a nadie a mi alrededor (...) y eso no es una postura pedante, es amor propio”.

En el hecho, su esposo se vio involucrado en una investigación en una de sus avionetas, que llevaba más de 446 kilos de cocaína, situación que le permitió darse cuenta de quiénes son en realidad sus amigos y familia.

“No porque necesite nada de ellos, me nutro de cada uno de ellos, porque yo no me rodeo de estúpidos, afortunadamente. Entonces tengo gente aportante, bacana, con buena energía, que siempre está dispuesta a ayudar, que no conoce la envidia y que tienen un sentido del humor satírico”, agregó Azcárate.

El anterior episodio que fue un hecho de burlas y malos comentarios para muchas personas, le ayudó a la Azcárate a reencontrarse con ella misma y detectar las situaciones difíciles y saber cómo afrontarlas.

“Lo vi claramente en los caníbales que salieron a devorarme, no me resistía, llevaban mucho tiempo esperando a que yo pisara una cáscara de banano, se estaban relamiendo los bigotes por poder argumentar por qué me iba tan bien, por qué tenía tanto, por qué era exitosa, por qué a todo le pegaba, por qué cada cosa funcionaba y era maravillosa”, agregó la recordada actriz de la novela de Diomedes Díaz, del Canal RCN.

La actriz también añadió que muchos medios de comunicación se beneficiaron económicamente de su situación, replicando una información que no era cierta, donde ella se vio perjudicada y afectada emocionalmente.

“La Azcárate de frente”, en Netflix

La polifacética artista compartió hace un par de semanas las novedades de sus proyectos a través de sus redes sociales, donde sostiene una estrecha relación con su comunidad de más de 3.200.000 espectadores. Entre ellas, se destacó la revelación que publicó en abril de este año en la que anunciaba su llegada a Netflix.

“Estoy muy feliz en este momento por poderles anunciar que pronto llegará “La Azcárate de frente” a Netflix. Un formato original al que le apostó la plataforma audiovisual más importante del mundo y que hoy me llena de orgullo en nombre de un grandioso y robusto equipo de trabajo”, afirmó la modelo en su cuenta de Instagram.

