Una actriz colombiana que está en la película, The Flash: es una superheroína en este universo

Es la primera actriz latina que llega al mundo de los superhéroes de DC, con uno de los papeles más icónicos del universo de los cómics, interpretará a Supergirl para la producción de The Flash.

Sasha Calle fue la colombiana escogida para el papel por Andi Muschietti, director de la película, para interpretar a la versión femenina de Superman. De hecho, aseguró la actriz en una entrevista, hasta el último momento nunca supo para qué papel audicionó le contaron todo cuando pasó los filtros.

Aunque Sasha nació en Boston, Estados Unidos, su mamá es colombiana y vivió en el país cuando era pequeña.

Calle ya tiene un recorrido en el mundo de Hollywood en los Estados Unidos, participó en la serie The Young and the Restless, como Lola Rosales, que le valió una nominación en Daytime Emmys como una joven actriz destacada.

Reveló lo emocionada que está por participar en esta película, “me he enamorado profundamente de Supergirl. Conocerla y sentirla ha sido uno de mis mayores honores. Todo es posible, ¡Que nadie te diga lo contrario!”, aseguró.

La película tiene su estreno a nivel mundial el día de hoy 16 de junio y es una de las producciones más esperadas del universo extendido de Warner Bros.

