La terrible experiencia de Paola Jara con un fan, ¡se le metió en el baúl del carro!

La cantante compartió el momento en el que ella y su staff son sorprendidos dentro de su carro por una sorpresiva visita.



Paola Jara ha logrado ser una de las cantantes más exitosas y reconocidas del género popular, de hecho a nivel internacional, y quien por este tiempo se encuentra de gira por Colombia.

Pero un suceso durante este viaje a la artista le aconteció un hecho que aunque inicialmente la asustó, luego causó gracia en ella y en quienes iba a su alrededor.

Luego de que la intérprete de temas como “Murió el amor” y “Mala mujer” se presentó en La Vega, Cundinamarca el pasado 12 de junio ante un gran público, se llevaría una sorpresa enorme al darse cuenta que dentro del carro de su baúl se habría escondido un joven.

En su cuenta de Instagram compartió con sus más de seis millones de seguidores un clip de lo ocurrido, en la historia se la ve hablando con el hombre que parecía estar muy emocionado de conversar con ella.

“El susto más tremendo que me he pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto, y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”, escribió Jara en su historia.

¿Quién era el hombre? En la corta grabación se puede apreciar que el hombre, quien padece síndrome de Down, es un gran admirador de la cantante y de su música, a esto, Jhon Jairo, que sería el nombre del fan responde a cada una de las preguntas de la artista y a su vez, la invita a su cumpleaños que es el próximo julio.

Antes de irse, Paola le pidió por favor, no la volviera a asustar y luego se despidieron. Los demás integrantes del staff de Jara se rieron y le desearon éxitos al hombre.

