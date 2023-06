¡Drástico! El increíble cambio de Diego Guauque tras vencer el cáncer en primera etapa

El reportero del querido programa del canal Caracol, Séptimo Día, ha mostrado con mucha vitalidad los avances en su salud.

Toda Colombia recibió con profunda tristeza la noticia de la enfermedad de Diego Guauque. Con cariño y mensajes de aliento, sus seguidores le han manifestado su apoyo en este difícil momento, que parece irse apaciguando.

Hace tres semanas, el periodista dio a conocer a todas aquellas personas que han estado muy atentas de su salud, que venció el cáncer. Tras someterse a varias sesiones de quimioterapia y una delicada intervención quirúrgica, le fue extraído un sarcoma de su abdomen que lo venía quejando.

Hoy por hoy, transmite un semblante diferente, contento, vital, incluso le ha vuelto a salir cabello. Esto ha generado mucha emoción y felicidad en sus fans, quienes desde el principio han lamentado que esta terrible enfermedad se encarnara en él.

Puede leer: ¡No se las cree! Así fue el primer día del ibaguereño Juan Diego Alvira en Canal 1

En su cuenta en Instagram, el periodista subió un video para hablar de cómo han transcurrido los últimos días desde la cirugía que le cambió la vida, “Hace veintitrés días estaba en plena cirugía, la cirugía más importante de mi vida. Hoy, como lo pueden ver, ya estoy mucho mejor. Avanzo en fisioterapia, en ejercicio y me siento mejor. Tengo más pelito, me está volviendo a crecer y estoy bien de ánimo”, dijo.

La lucha continúa

“¿Qué viene ahora? Posiblemente, una quimioterapia para barrer, por si quedaron algunos residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma o, lo más probable, que vengan ciclos de radioterapia. A mí nunca me han hecho ciclos de radioterapia durante este semestre, entonces sería una novedad para mí, pero eso lo determinará el oncólogo esta semana”, contó el periodista.

Pese a que todavía quedan sesiones de quimioterapia y radioterapia, Guauque se muestra positivo. Su peor momento al parecer ya fue vencido, “Seguiré avanzando con mucha motivación, muy recuperado y con mucha buena fe y mucho optimismo porque el sarcoma me lo sacaron, eso es lo más importante. Me sacaron ese ‘bicho’, sin eso es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer. No fue fácil, falta la última etapa de sanación, pero vamos bien”, agregó.

MÁS NOTICIAS

Pipe Bueno pasó tremendo oso en un semáforo: lo ignoraron y pasaron por un lado

¿Le gustan “pollos”? Alina Lozano ya había tenido relación con famoso actor menor que ella

“Hágala reír hasta que se le olvide que es feo”: Boyacomán presentó su nueva novia y sorprende