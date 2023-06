La dura secuela que le quedó a Kristina Lilley, a pesar de vencer el cáncer: “un día a la vez”

La actriz se abrió con sus seguidores y confesó lo que pasa ahora con su cuerpo.

La reconocida actriz Kristina Lilley, famosa por su papel de Gabriela en la exitosa telenovela "Pasión de Gavilanes", ha utilizado las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y hablar sobre su estado de salud en medio de su ardua batalla contra el cáncer.

Afortunadamente, las noticias son alentadoras, ya que anunció que ha finalizado el tratamiento de quimioterapia a fines del pasado mes de mayo.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Lilley expresó su gratitud hacia sus seguidores por los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido constantemente. Además, compartió detalles sobre su recuperación y mencionó que está experimentando un crecimiento gradual del cabello. Lea también: ¡Vivan las fiestas! Las espectaculares imágenes que deja el desfile del San Juan en Ibagué

La secuela que la tiene cansada

Sin embargo, también reconoció que su cuerpo ahora se siente cansado y fatigado, explicando que es normal debido al proceso de recuperación por el que está atravesando.

“La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, tengo mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso”, indicó.

"Aquí estoy y estoy mejorando cada día", afirmó la actriz en su publicación de Instagram, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. La respuesta de sus seguidores ha sido abrumadoramente positiva, enviándole constantes mensajes de cariño y buenos deseos para una pronta recuperación. Lea también: ¡Tiendas D1 lanza ofertas laborales! Hay puestos para Ibagué y pagan $2 millones de pesos

Esta no es la primera vez que Lilley enfrenta el cáncer. Ha sido diagnosticada en tres ocasiones, siendo la primera de cuello uterino y las dos últimas de seno. El diagnóstico más reciente fue en septiembre de 2022, lo que la llevó a enfrentar nuevamente esta dura enfermedad. A pesar de los desafíos, la actriz ha demostrado valentía y determinación, convirtiéndose en una inspiración para muchos que luchan contra el cáncer y enfrentan adversidades similares.

La fortaleza y positividad de Kristina Lilley han sido destacadas por sus seguidores y la comunidad en general. Su capacidad para compartir su experiencia personal con el cáncer ha generado un impacto positivo en aquellos que enfrentan situaciones similares, brindándoles un rayo de esperanza y demostrando que la determinación y el apoyo son fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

