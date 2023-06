¿Clara Chía embarazada? Revelan pista que confirmaría rumor: en vídeo

Vea en imágenes el detalle que no pasó por desapercibido.

Los españoles, Gerard Piqué y Clara Chía siempre dan de qué hablar, ya sea por su relación con la prensa, gestos de cariño o por los eventos públicos a los que asisten. Recientemente, se les vio juntos en la boda de María Valls y Marc Piqué, hermano menor del exfutbolista.

El ex de Shakira y su novia fueron captados tomados de la mano al salir de la iglesia de Sant Vicenç de Montalt, en la provincia de Barcelona, España.

Esta fue la primera aparición íntima de la pareja, y como era de esperarse, generó especulaciones y críticas por parte de sus seguidores, quienes no pudieron evitar comentar sobre el atuendo de Clara Chía. En medio de la controversia, los fanáticos avivaron los rumores sobre un posible embarazo que circulan desde hace meses.

Según algunos usuarios en redes sociales, la “prueba definitiva” del embarazo de Piqué y Clara sería un pequeño bulto que supuestamente se ve en la fotografía en el vientre de la joven. Sin embargo, otros internautas creen que se trata de un mal ángulo o simplemente el vestido no le favorecía a la española.

Por ahora, la llegada de un nuevo miembro a la familia Piqué Chía se mantiene como especulación, ya que ni la nueva pareja, ni familiares o amigos cercanos han salido a desmentir la noticia.

Estuvieron en una droguería

Sin embargo, por estos días se ha recordado que a principios de año, Clara y Gerard fueron fotografiados en una droguería, lo que generó preguntas entre los seguidores sobre si Chía estaba enferma o comprando una prueba de embarazo. En ese momento, el programa Chisme, no like, incluso afirmó que la pareja había hecho una parada en una farmacia para adquirir una prueba de embarazo.

Además, otro momento captó la atención de las personas presentes en ese lugar. La cuenta de Twitter de ClaGerFans reveló un video en el que se ve a Clara, con una actitud diferente, caminando hacia el automóvil que la llevaría a ella y a Gerard al supuesto sitio de celebración de la boda. En ese momento, la joven apareció sonriente y saludó con la mano a la prensa y a los curiosos, dejando de lado su timidez y mostró una actitud diferente ante las cámaras, en contraste con las imágenes habituales en las que se le ve con su pareja.

