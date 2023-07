Ella es la hija poco conocida de Esperanza Gómez: ¿se parecen? "igual de hermosa que la mamá"

La actriz de contenido para adultos ha participado en la crianza de su sobrina.

La reconocida mujer, se ha caracterizado por hablar sin tapujos sobre su vida profesional y personal. Sin pelos en la lengua ha contado aspectos de su trabajo, de su familia, sus gustos sexuales y demás.

Recientemente aceptó una entrevista con la emisora Tropicana y fue allí donde dio detalles sobre su hija. Aunque todos quedaron sorprendidos, aclaró que se trata de Valentina, quien realmente es su sobrina.

Se sabe que Gómez nunca ha querido ser mamá, ya que hace 11 años se operó para no tener hijos, no obstante, desde que la joven era una pequeña, la actriz se 'puso la 10' con ella y desde entonces ha figurado como padre y madre más que sus progenitores biológicos.



“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, expresó Esperanza.

En la entrevista, Gómez también enfatizó que ella jugó el rol en todos los ámbitos de la vida de Valentina. Ya que la acompañó en las diferentes etapas de crecimiento, apoyándola y brindándole todas las comodidades.

“Yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que, mi hermana no la castigaba entonces me tocaba a mí”, expresó Gómez en otra entrevista con Camilo Triana en su canal de YouTube.

Como era de esperarse, los internautas empezaron a relacionar la forma de vida de Esperanza con la de la joven. Incluso, muchos han encontrado puntos comunes en ambas, “Muy guapa mi segunda Esperanza Gómez”; “¡Qué encantadora estás!”, “me enamoré, mujer hermosa”, “Igual de hermosa que la mamá Esperanza Gómez”, son algunos de los comentarios de los internautas que siguen en redes a Valentina.

