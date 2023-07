Le llueven las críticas al restaurante de James Rodríguez: “hágase un favor y no vaya”

Una famosa presentadora desató la polémica en Twitter.

Através de sus redes sociales, la periodista Carolina Gómez lanzó una fuerte crítica sobre ‘Arrogante’, restaurante del futbolista James Rodríguez y que se encuentra en Bogotá.

La presentadora desató la polémica en Twitter, luego de que diera su opinión sobre el establecimiento que abrió en la capital colombiana.

“El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya”, manifestó en primera medida Gómez.

Ante los comentarios que le llevaban la contraria, la periodista decidió profundizar su opinión. Incluso afirmó que el establecimiento tiene enanos cosificados.

“Tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas”, agregó la famosa presentadora.

Acto seguido, se refirió a la atención en el local, de la que dijo que era “super demorada y como medio extravagante... pero bueno, pa los gustos los colores”.

“Los restaurantes son como las películas, hay para todos los gustos y para tomar la decisión de si nos gusta o no, debemos vivir la experiencia, ir al restaurante o ver la película. Así como su comentario es negativo, he recibido comentarios muy buenos. Por eso, hay que vivir la experiencia y hacerse su propia opinión”, es uno de los comentarios.

La apertura de este nuevo restaurante en la capital de Colombia ha generado en las diferentes redes sociales gran expectativa. Por ello, Arrogante compartió en su página web el menú oficial y los precios que manejará, los cuales oscilan entre los $40.000 y $5.000.000.

Entre los platos más económicos de la carta se pueden encontrar la Insalata Greca, que tiene un precio de $40.000; la Insalata Arrogante, de $48.000; el Sashimi Di Medregal - Pesce Bianco, $48.000; el Spadhettoni al Pomodoro, $45.000 y la Pizza Margherita, que es la más barata y vale $45.000.

Igualmente, el Brazino con pescado blanco, salsa bilbaína y crocante de su piel es la preparación más costosa con la que cuenta el menú actualmente, puesto que tiene un valor de $120.000.

Por otro lado, los vinos son los productos más costosos que aparecen e la carta oficial del restaurante, pues los precios no bajan de los $170.000 y varias botellas pueden llegar a costar más de $5.000.000, mientras que el coctel más económico es el Bellini Arrogante.

Cabe destacar que el vino tinto Masseto es el más costoso de todo el menú, su precio es de $11.000.000.

¿Dónde queda el restaurante?

El negocio del jugador del combinado nacional se encuentra en el barrio El Nogal, que está ubicado en el norte de la ciudad, en la misma casa en donde alguna vez estuvo el famoso restaurante Club Colombia, que era propiedad de Harry Sasson.

Pese a que le hicieron algunos retoques, el restaurante de James mantiene la misma fachada que tenía el establecimiento del reconocido chef, conservando así la decoración ecológica, rodeada de bastante vegetación.

Este reconocido lugar ocupa un espacio de unos 350 metros cuadrados. La casa que acoge el restaurante tiene una larga historia en la ciudad de Bogotá. En el pasado perteneció a la familia Mallarino, de gran arraigo en la capital del país.

En la edificación de arquitectura estilo Tudor, residió Luis Mallarino Child, nieto de Manuel María Mallarino, expresidente conservador de la entonces Nueva Granada entre 1855 y 1857. A su vez, Luis Mallarino es tatarabuelo de los actores Helena, Maria Angélica y Víctor Mallarino.

