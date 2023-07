Importante personaje de la novela 'Betty la fea' no estará en la tercera temporada: apenas se enteró del proyecto

El anuncio de la tercera temporada de la icónica novela lo tomó por sorpresa.

Betty la Fea anunció su nueva temporada que se estrenará a través de la plataforma Prime Video Latinoamérica. Se centrará en la hija de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza llamada Camila, la cual estará interpretada por la actriz Juanita Molina. Lea: Esta es la cifra que cobra Yina Calderón por tocar una hora de guaracha: sorprendió a muchos

Sin embargo, tras el anuncio que se realizó en diferentes redes sociales, uno de los participantes de esta novela, y quien ha sido un personaje central por su irreverencia, apenas se enteró del proyecto.

Se trata del actor Julio César Herrera, quien interpretó al mensajero de Ecomoda, Freddy Stewart. Uno de los personajes más icónicos de la novela, y quien fue un componente vital de risas en el desarrollo de la trama, con su amor casi imposible con Aura María.

“¿Cómo así... van a hacer Betty de nuevo? ¿Será que le entro? A mí no me han llamado”, indicó el actor. Al parecer, el mensajero Freddy no hará parte de este nuevo capítulo en la novela creada por el desaparecido, Fernando Gaitán. Le puede interesar: Esperanza Gómez confirmó que se separa de su esposo, esta es la razón

Poco a poco se van descubriendo más detalles de esta nueva producción que tiene a muchos a la expectativa, pues 'Yo soy Betty, la fea', es una novela de una vasta popularidad a nivel global.

