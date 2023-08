La pasión por los perros y el llamado para cambiar una vida de Daniel Samper Ospina

En el mundo del periodismo, existen personalidades que se destacan no solo por su habilidad para contar historias, sino también por su compromiso con causas sociales importantes y darle voz a quienes no la tienen. Ejemplo de esto es el reconocido periodista y escritor colombiano, Daniel Samper Ospina quien además de abordar diversas problemáticas ha exaltado su amor por los perros y su propósito de ayudarlos.

Según cuenta Samper, su pasión por los peludos tiene sus raíces en los valores inculcados por su familia. Desde temprana edad, sus padres le enseñaron a respetar y cuidar a todas las formas de vida, y le transmitieron la importancia de luchar por los derechos de los más indefensos. Estos principios se convirtieron en la base de su compromiso con la causa canina.

A medida que Daniel Samper crecía, su amor por los animales se fusionó con su pasión por el periodismo. Comprendió el poder de su pluma para generar conciencia y promover cambios significativos. A lo largo de su carrera, ha utilizado su talento y visibilidad para abordar temas relacionados con el maltrato animal, la conservación de especies en peligro y la necesidad de leyes más sólidas en favor de los derechos de los animales.

Samper ha sido un defensor incansable de los derechos de los animales, utilizando diferentes plataformas para difundir información y concienciar a la sociedad. A través de sus columnas en reconocidos periódicos y revistas, así como en sus perfiles en redes sociales, ha logrado generar debates y despertar la empatía de sus lectores hacia las diversas problemáticas que enfrentan los animales en Colombia y en el mundo.

Un Serafín bajó del cielo

Una de las pruebas más grandes de amor en su vida, según dice, fue la llegada de Serafín. Un peludo -no tan peludo- rescatado de las calles bogotanas que nadie quería adoptar y a quien Daniel decidió darle un amor lleno de amor, cuidado y alimentación.

“Serafín salió 11 veces a jornadas de adopción y las mismas tuvo que volver a su guacal porque su condición capilar espantaba a la gente, no sabían si tenía una enfermedad o algo así. Realmente lo que tenía el perro es que era calvo, un tipo de alopecia extraña y poco común en los perros. Y como calvo adopta calvo, terminamos juntos en el camino de la vida”, cuenta conmovido Samper.

Y añadió: “Cuando leí en las noticias que había un perro que todos rechazaban por ser calvo, se me prendió un instinto de solidaridad y le dije a mi esposa que lo adoptaramos, pero me dijo que no. Una noche llegó ella y mis dos hijas con él a la casa, desde ese día está con nosotros y con los otros perros Shitzu que tenemos. Pero de toda la manada, el más solidario y tierno es él: no se me separa ni un segundo”

Daniel, además contó que lo que más le impresiona de Serafín es su nobleza y los actos de agradecimiento que tiene todo el tiempo con la familia. Dijo que su conducta es de protección a sus tenedores y amor incondicional todo el tiempo.

El Efecto Ringo

Luego de adoptar a Serafín, Samper logró encontrar en Ringo una marca que compartiera su mismo sentir hacia los animales. Fue entonces cuando Daniel decidió crear una sección en uno de sus productos digitales más fuertes, como “Hola soy Danny”, con la intención de encontrarle hogar a perros de difícil adopción

Ese espacio, llamado ‘La sección de Serafín’, ha logrado cautivar a sus más de 890 mil suscriptores en Youtube y ha puesto en la conversación pública lo importante que es pensar en adoptar a quienes más lo necesitan, eso sí, compartiendo los valores del Efecto Ringo: tenencia responsable, alimentación balanceada y cuidado para toda la vida.

Esa comunión de dos marcas poderosas en un sector diferente, pero unidas con un propósito de salvar vidas, ha resultado siendo un perfecto ‘match’. “Cuando vi los valores de marca de Ringo, entendí inmediatamente que eran los mismos que yo quería para la sección de Serafín. Los mismos sentimientos que tengo por los perros marginados, son los que tiene Ringo”, manifestó.

“Adoptemos a los que nadie adopta, entendamos que eso al final nos sirve a los humanos. Quienes terminamos aprendiendo somos nosotros, permitamos que a través nuestro todos los perros puedan conocer, vivir y disfrutar del Efecto Ringo”, señaló.

Y agregó: “Me gusta que es una marca para todos los perros, no hay ningún tipo de rechazo frente a ninguno, también me identifico con la marca y los componentes del efecto Ringo: amor, cuidado responsable y alimentación balanceada”.

¡Únete al Efecto Ringo! #EfectoRingo

