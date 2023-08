“Mi relación con Alina se acabó”: entre lágrimas, Jim Velásquez contó que ya no habrá boda

El joven contó qué sucedió entre él y la actriz para poner fin a la relación.

El mundo de la farándula colombiana se ha visto sacudido en los últimos meses por uno de los romances más controversiales y comentados en redes sociales: el de la reconocida actriz Alina Lozano y el influenciador Jim Velásquez.

La pareja ha protagonizado una serie de polémicas que han llevado a los internautas a cuestionar la autenticidad de su relación, argumentando que podría tratarse de una "ficción" mediática debido a la gran diferencia de edad entre ambos, que asciende a casi 30 años.

Alina Lozano, conocida por su destacada interpretación de personajes memorables en exitosas producciones como 'Pedro el Escamoso', 'El Último Matrimonio Feliz' y 'La Reina del Sur', entre otras, ha sido el centro de atención por su relación con Jim Velásquez, un influenciador activo en diversas plataformas digitales.

La pareja ha compartido en redes sociales varios momentos de su vida juntos, incluyendo una emotiva propuesta de matrimonio que tuvo lugar en vivo durante el programa de CityTv, Bravíssimo. Sin embargo, esta relación ha sido objeto de controversia debido a la marcada diferencia de edad entre ambos, lo que ha llevado a algunos internautas a especular sobre la autenticidad de su amor.

En medio de la polémica, una "presunta exnovia de Jim Velásquez" ha hecho apariciones en las redes sociales, compartiendo videos que han añadido más leña al fuego y alimentado las dudas sobre la relación de la pareja.

Recientemente, Jim Velásquez compartió un conmovedor video en su cuenta de Facebook, donde revela detalles recientes de su relación con Alina Lozano. En el video, el influenciador afirma que "se acabó", dejando a sus seguidores desconcertados y generando aún más preguntas sobre el futuro de la pareja.

Las palabras de Jim

“Hago este video, porque ustedes me han estado preguntando y mandando mensajes, sobre cómo va mi relación con Alina, qué ha pasado con nosotros dos, ha habido una polémica sobre si nos vamos a casar o no, hago este video para contarles lo que ha pasado y quiero pedirles disculpas, pues he estado un poco sensible por todo lo que está pasando”, indicó.

“Alina Lozano viajó para Cali, ella viajó para esa ciudad y yo me quedé en Bogotá, en ese entonces me salió un trabajo con una diseñadora en Barichara el fin de semana, no le vi ningún problema y me fui para Santander con un grupo de modelos”.

“Entre las modelos que estaban en ese grupo de trabajo, estaba mi exnovia Nicol (...) Estando allá, me llevé una gran sorpresa, porque el desfile era de vestidos de novia y trajes para novios, yo estuve realizando muchos vídeos esos días, porque me sentí feliz al verme vestido de novio, ya que era como me lo imaginaba para casarme con Alina, en unos meses voy a tener mi propio traje y me voy a estar casando, fue muy mágico todo ese proceso”.



“Entre los videos que yo publiqué, subí unos con mi exnovia, las personas le empezaron a mandar esos videos y fotografías a Alina y ella se molestó demasiado, a eso se le agrega que allá no era buena la señal (…) la entiendo, ella se molestó demasiado, pero la entiendo, porque no fue lindo, además, ella tenía un traje de novia y yo también, además estaba fuera de la ciudad y esos días no hablamos mucho”.

“Cuando regresé a Bogotá le escribí y ella no me contestó, estaba demasiado molesta, pero si pude ver los videos que ella subió a sus redes sociales, en esos videos ella decía ‘mi relación con Jim está muy mal’, también dijo que ‘ya no se iba a casar’, cosa que no me parece demasiado grave”.

Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia y si los protagonistas de este apasionante capítulo del mundo del entretenimiento logran aclarar las dudas y demostrar la verdadera naturaleza de su relación. Por ahora, los seguidores de ambos están atentos a cada publicación y declaración, mientras el debate sobre la realidad o ficción de este amorío continúa en las redes sociales.

