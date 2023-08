Giovanny Ayala fue víctima de robo y se salvó de milagro: "Este país está vuelto mier… con tanta hijue… inseguridad"

El cantante de música popular fue asaltado mientras se trasladaba en un taxi.

Giovanny Ayala fue víctima de un atraco por parte de cuatro sujetos que se movilizaban en moto, lo encañonaron y le robaron su cadena de oro, manilla, ropa nueva y sus gafas.

Lea: “Mi relación con Alina se acabó”: entre lágrimas, Jim Velásquez contó que ya no habrá boda

El intérprete de éxitos como “se la robé y me la robaron”, contó su experiencia en Medellín, mientras iba en un taxi con destino a una presentación que iba a realizar en el municipio de Rionegro.

Dijo que le ofrecieron un vehículo para transportarse, pero optó por tomar un taxi, “A los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’”.

Además: El curioso truco compartido en Tiktok para evitar compañeros de asiento en vuelos

Aseguró que nada pasó a mayores, “porque Dios es muy grande conmigo”, pero que la inseguridad del país lo tiene aburrido.

“Esto se los comento porque este país está vuelto mier… con tanta hijue… inseguridad. No pensé que me fuera a pasar”, aseguró.

MÁS NOTICIAS:

El triste final de ‘influencer’ que solo consumía frutas y jugos: ‘murió de hambre’

Shakira enloquece las redes cantando ‘Ven, devórame otra vez’, un clásico de la salsa

"Primero, ubícate": Silvestre Dangond respondió a seguidor que criticó su vallenato