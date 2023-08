Jhonny Rivera, aterrado con tremendo chisme que le inventaron, ¡gravísimo!

Jhonny Rivera vuelve a ser el centro de atención, después de haber sido tendencia en redes sociales tras revelarse el nombre de su nueva pareja, una artista 30 años menor que él.



El cantante de música popular que no ha parado de ser objeto de críticas luego de que se hiciera público que está saliendo con una jóven de 20 años, Jenny López, cantante y miembro del equipo musical del intérprete, vuelve a verse inmerso en murmullos.

Actualmente Jhonny Rivera se enfrenta a otro chisme mediático, tras volverse viral la noticia de que había sufrido un infarto. El cantante colombiano apareció en sus redes aclarando el hecho incierto, y poniéndole fin a quienes le seguían enviando mensajes de preocupación por su salud.

A través de historias de Instagram, rescató que durante la mañana del 14 de agosto se encontraba haciendo ejercicio y que estaba bien. “Estaba trotando y había dejado el teléfono. Cuando llego y ese montón de gente preguntando que si me había dado un infarto. Casi me hacen dar un infarto. No, a mí no me ha dado nada. ¿O será que me dio un infarto y no me di cuenta? Gente sin oficio”, fueron sus palabras exactas.

Este suceso dejó bastante asombrado al cantante, pues, sigue sin creer los alcances de las redes. Sin embargo, no ha sido el primer artista ni será el último en verse inmerso en tales chismes, pues a muchas celebridades les ha tocado desmentir a través de los medios que han sufrido algún percance en su salud o que han fallecido.

A pesar de esto, se tomó el tiempo de enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans, quienes se notaban muy angustiados por el verdadero estado de su salud.