"¿Qué carajos se hizo?" Lincoln Palomeque causó revuelo con su radical cambio en el rostro

Lincoln Palomeque ha desatado críticas y diversas reacciones por su nuevo aspecto.

Sin duda alguna, es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Por tal motivo, sus seguidores y los programas televisivos mantienen muy atentos de sus proyectos y cambios en su vida personal.

Ahora, se dejó ver con un cambio de look bastante peculiar en el rostro, el cual ha generado entre burlas, halagos y preguntas incesantes sobre el procedimiento que se realizó.

A través de un post en su cuenta personal de Instagram, el cucuteño aseguró que está trabajando en un nuevo proyecto audiovisual, donde la historia se recrea en los años 50, por lo que tuvo que afeitarse completamente la cara. “Soy muy afortunado. Algo especial en mi carrera, poder hacer un personaje como este. Grabando algo para ustedes, un adelanto, años 50”, manifestó el artista.

Puede leer: Escándalo en el mundo de la música: Ozuna enfrenta acusaciones de infidelidad con actriz porno

“ Lo prefiero con Barba”; “¿Qué te pasó? Por qué esta tu cara así”; “Qué le pasa a los ojos de Lincoln”; “¡Ay no! Te quiero con barba”; “¡Necesito esa barba de vuelta! No sabía quién eras”, “Se ve muy raro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor en el post que realizó para Instagram.

Cabe recordar que a inicios de año, el actor reveló que se había quitado la barba para presentar un casting sobre un personaje. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, no fue seleccionado para el papel.

“Pasando a saludar, les cuento un cuento. Estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no. No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender”, expresó.

MÁS NOTICIAS

(Video) Le dieron tremendo botellazo en la cara a Jessi Uribe: se enojó y canceló su presentación

¡Se busca novio! Yina Calderón compartió el número de celular de su mamá con sus seguidores y ahora le llueven pretendientes

¿Amparo Grisales se va de ‘Yo Me Llamo’? Anuncian inesperado cambio en el jurado calificador