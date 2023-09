El representante a la Cámara develó su lista secreta de congresistas favoritos y habló sobre los “tapados”.



Miguel Polo Polo ha sido uno de los políticos que más polémica ha generado a través de redes. Sus posturas y comentarios lo han hecho blanco de un mar de críticas.

Así mismo, nuevamente generó sorpresa entre los colombianos con una confesión que dejó con la boca abierta a varios de los internautas.

Cómo ya es conocido, Polo Polo no ha tenido ningún problema al hacer pública su orientación sexual. Afirmando que siente una atracción muy profunda tanto por mujeres como por hombres.

"No me escondo. Siempre he amado la esencia de los seres humanos. He estado con hombres, pero antes estuve con mujeres, por supuesto. No soy morboso, ni alguien que fisgonea", declaró tiempo atrás el político en una entrevista con Eva Rey.

Sin embargo, fue en una entrevista con la revista Semana donde profundizó sobre su percepción frente al atractivo de algunos congresistas.

Sobre los congresistas guapos mencionó: “¿Que si hay tapados? Imagino que hay varios. Ellos sabrán por qué no lo dirán, seguro tienen familia. No me parecen atractivos, muchos viejos malucos. Mujeres, sí.

De esta manera afirmó que no simpatiza con los hombres del congreso, pero que sí admira a varias senadoras por su distinguida belleza.

Frente a su intimidad, también mencionó “Nunca lo he ocultado. Siempre me atrajeron tanto físicamente como por su personalidad. Desde los 10 años, empecé a notar ciertas cosas en chicas y chicos. A los 14, me di cuenta de que me gustaban ambos géneros”



De esta manera, recalcó que nunca no ha tenido muchas relaciones comprometedoras. Hasta el momento no ha entablado una relación amorosa con un hombre, pues no es propenso a enamorarse, y muy pocas veces ha amado a una mujer.