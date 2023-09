Presentadora renunció en vivo a ‘Lo Sé Todo’, porque pasaron fotos de ella siendo infiel al marido

A la joven la expusieron en vivo besándose con un cantante que no es su marido.

La presentadora y modelo Nanis Ochoa, conocida por su participación en el programa de televisión 'Lo sé todo', protagonizó un sorprendente momento en vivo cuando su compañero, el presentador Ariel Osorio, expuso una fotografía difuminada en la que se podía ver a una pareja besándose.

Este inesperado incidente desencadenó una serie de reacciones y dejó a la audiencia impactada.

El episodio se desarrolló mientras Ariel Osorio mostraba la imagen en una pantalla enorme con la inscripción "¿Qué pasó? ¡Pillados! ¿Quiénes son los famosos que se dieron tremendo beso?".

En ese momento, Ariel comenzó a interrogar a su compañera, Nanis Ochoa, sobre si reconocía el restaurante donde se tomó la fotografía o si sabía quiénes eran las personas involucradas.

Nanis, visiblemente molesta e incómoda, respondió que era su foto y expresó su indignación por la forma en que se expuso su intimidad en el programa. La presentadora argumentó que había tenido una semana difícil y que se sentía irrespetada y expuesta. "Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?", comentó.

En la imagen, salía besándose con el artista Danny Marín, que no es su actual esposo.

Renunció en vivo

En un momento de descontento, decidió levantarse de su silla y renunciar en vivo.

El incidente ocurrió poco después de que Nanis Ochoa protagonizara una fuerte discusión en un video en vivo en sus redes sociales el pasado 16 de agosto, aparentemente con su esposo Juan Pablo Naverrete, frente a su hija de tres años. En ese momento, se escuchó a la niña angustiada gritando "¡Mamá!" mientras la discusión continuaba.

Sin embargo, hay indicios de que estos incidentes podrían haber sido parte de una estrategia de marketing. Según reportes, todo apunta a que la supuesta infidelidad de Nanis expuesta en 'Lo sé todo' podría haber sido un montaje para promocionar una nueva canción de Danny Marín.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, Nanis Ochoa no ha emitido comentarios sobre estas especulaciones.

El incidente ha generado un gran debate en las redes sociales sobre la ética en la televisión y la necesidad de respetar la privacidad de los individuos, incluso en un contexto mediático. Algunos críticos cuestionan si el escándalo fue genuino o si se trató de una estrategia de promoción llevada al extremo.

La audiencia de 'Lo sé todo' y los seguidores de Nanis Ochoa esperan con interés su respuesta ante las especulaciones sobre la autenticidad del incidente, mientras que se plantean interrogantes sobre los límites entre la realidad y el entretenimiento en los medios de comunicación.

|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



Más información https://t.co/xYW7Y9ZyPg pic.twitter.com/rOcWhso8vw — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 6, 2023

