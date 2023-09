Alina Lozano explotó contra las críticas por su físico: “quítese la oscuridad de la entrepierna”

Alina Lozano no se quedó callada y respondió duro comentario.

Alina Lozano es una de las actrices más queridas y reconocidas por los televidentes colombianos y ahora, por los usuarios en redes sociales. Más aún con su relación sentimental, de la que ha ganado críticas y adeptos también. Lea acá: ¡Nadie se lo esperaba! Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron en playa de Cartagena

La pareja ha sido fuertemente cuestionada, porque se cree que es un montaje para ganar seguidores en la internet y por la marcada diferencia de edad entre ambos, pues Alina le lleva 30 años a Jim Velásquez, quien hoy presume ser su esposo.

Recientemente, la artista dio a conocer su boda secreta en Cartagena y algunos momentos de su luna de miel en dicha ciudad. En una publicación de Alina, compartió que dedica a su supuesto esposo, hizo un vídeo en vestido de baño, lo que le ocasionó un mal comentario por parte de una “fan”, a lo que de inmediato, ella respondió de manera indignada. El mensaje no era por su romance, esta vez iba dedicado a su físico.

"Quítese la oscuridad de la entrepierna, señora”, fueron las palabras que le escribieron a Lozano; a lo que ella contestó:

"Yo pensé, ¿a qué se referirá esta señora?, ¿tendré energías oscuras ahí’ (...) la oscuridad natural de la piel, porque ahora hay que blanquearse ahí para darle gusto a ciertas personas (...) me parece maravilloso si la mujer lo quiere hacer, pero no es una obligación”. ‘Señora, quítese la oscuridad de la mente y la perversión porque qué hace mirándome la entrepierna”. Lea también: Alina Lozano contó las razones que la llevaron a separarse de Jim Velásquez: "el amor no es para sufrir"

Finalmente, la famosa “Doña Nidia” de Pedro el Escamoso, expresó que se siente cómoda con su persona: "Yo me siento bien compartir natural y entonces ahora resulta que para ponerme un bikini tengo que ir a hacerme un blanqueamiento”.

MÁS NOTICIAS

'Hay que madurar' Alina Lozano enfrentó a la ex de Jim y dejó ver sus celos enfermizos

“Mi relación con Alina se acabó”: entre lágrimas, Jim Velásquez contó que ya no habrá boda

Expareja de Jim Velásquez revivió momentos de su noviazgo con el hoy prometido de Alina Lozano