El Día del Amor y la Amistad, ¿por qué se celebra en septiembre en Colombia?

Hoy es una fecha muy especial para muchos colombianos, que esperan con ansias compartir regalos con sus parejas o amigos especiales.

En el resto del mundo, la fecha icónica para la celebración del amor es el 14 de febrero, conocido como el Día de San Valentín, que encierra una historia de valentía y es el mito fundacional de esta fecha. Un religioso católico casaba a los prisioneros que eran cristianos en una época en la que Roma tenía prohibido el catolicismo por Claudio II, conocido como 'El Gótico'.

De acuerdo con esta historia, San Valentín fue capturado y puesto en prisión por ir en contra de las disposiciones del Emperador. Fue entonces cuando conoció a la hija del juez de la prisión, quien era ciega, y se enamoró de ella. San Valentín le pidió en oración a Dios que le permitiera ver, y cuando estaba a punto de ser lapidado por sus actos, el 14 de febrero del año 270, le entregó un papel a la joven, quien no podía entenderlo al ser ciega. Finalmente, ocurrió un milagro y logró ver por primera vez y leer la frase "Tu Valentín".

Esta es la versión más aceptada de la historia y la que ha dado fundamento a la celebración del amor en todo el mundo. Sin embargo, en Colombia, la fecha del 14 de febrero perdió sentido hace años, ya que decidimos mover la festividad a otro mes.

En nuestro país, esta tradición se trasladó en 1969 al tercer sábado de septiembre. Esta decisión se tomó como una estrategia comercial. En ese momento, se consideraba que las celebraciones de fin de año y al inicio del año escolar con los útiles escolares, los colombianos tendrían menos capacidad de compra en febrero.

Es así como se le solicitó al gobierno de Carlos Lleras Restrepo modificar la festividad en el calendario. La idea era tener un mes que también brindara un impulso económico a los comerciantes después de la mitad del año, en un mes que no existían festividades importantes. Así nació la fecha y la celebración, tal como la conocemos hoy en día.

Algunas frases que le pueden dedicar a sus parejas para esta fecha:

1. “Cada uno elige los labios que quiere besar, los ojos que quiere mirar, el corazón que quiere cuidar y a la persona que quiere a su lado por el resto de la vida”.

2. “Si sé lo que es el amor, es gracias a ti”. Herman Hesse

3. “Cada mañana, cuando despierto, tú eres la razón por la que sonrío; tú eres la razón por la que amo”. Jerry Burton

4.“Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel”. Joaquín Sabina.

5. “Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo”. Jorge Luis Borges

6. "Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas". Mario Benedetti

7. "Incluso antes de que tú llegaras, yo ya vivía enamorado de ti, y a veces, no pocas, ya te extrañaba como si supiera que me hacías falta". Julio Cortázar

8. "Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser". Gabriel García Márquez

