El detalle que hace erizar la piel de Amparo Grisales

Para la mujer es muy importante que su pareja sea muy atenta.

En un sorprendente video en el que compartió aspectos íntimos de su vida, la reconocida actriz Amparo Grisales reveló las cualidades que valora en un hombre y, en particular, el detalle que logra erizarle la piel.

En el video, donde la actriz se muestra en una faceta más personal, Grisales mencionó sus preferencias en cuanto a sus parejas, destacando: "Me gusta un tipo que se cuide, me gusta mucho porque yo me cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces. Me gusta la caballerosidad de mis tiempos. Me gustan los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles."

En lo que respecta a lo físico, Grisales subrayó que no es necesario que un hombre esté excesivamente musculoso para atraer su atención, enfatizando que la madurez es un aspecto que valora profundamente.

La revelación más intrigante llegó cuando compartió el detalle que logra erizarle la piel en una relación. Con una sonrisa en el rostro, la actriz confesó: "Cuando se da cuenta uno que han tenido un detalle o que están muy fijados en ciertas cosas y te sorprenden, que uno dice: ‘no me imaginé que se hubiese dado cuenta’." Amparo Grisales describió la importancia de que su pareja sea atenta y se preocupe por su bienestar, señalando que esto es mutuo en una relación. "Cuando están pendientes de que uno esté bien, que uno esté a gusto. Porque es mutuo también, yo cuando estoy con alguien me gusta que la persona esté a gusto, que esté contenta, conversar rico. Entonces esa persona me hace erizar", concluyó.

Estas revelaciones han dejado a sus seguidores intrigados, quienes ahora conocen un aspecto más profundo de la actriz que trasciende su reconocida carrera en el mundo del entretenimiento.

