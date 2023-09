Maluma se 'emberracó' con fanática que quiso besuquearlo: la hizo quedar en ridículo

Maluma pasó incómodo momento por cuenta de una fanática que no supo comportarse

Juan Luis Londoño Arias, más conocido por su nombre artístico 'Maluma', es un cantante y compositor colombiano que ha alcanzado la cúspide de la fama en el mundo del reggaetón, gracias a sus pegajosas canciones y colaboraciones con otros grandes del género.

Desde 2011 se enfocó en darse a conocer en especial en el público juvenil. Sin embargo, ha sido tanta su acogida, que personas de todas las edades disfrutan de sus sencillos musicales. Justamente es por tanta fama y reconocimiento, que algunas fans quieren vivir un momento inolvidable con él y se atreven a invadir su espacio personal hasta para tocarlo o besarlo.

Eso mismo le ocurrió en su más reciente gira en Texas, llamada 'Don Juan World Tour', en donde una mujer de cabello rubio y de mediana edad, se le lanzó sin pensarlo dos veces para robarle un beso. Por su parte, el artista se mostró bastante incómodo con la situación y no tardó en hacérselo saber, pues de inmediato la esquivó dejándola en ridículo.

Sus guardaespaldas tuvieron que intervenir, pues la actitud de la mujer no fue vista para nada bien por ninguno de los asistentes, pero ella motivada por su emoción insistía en acercarse al cantante.

Muchas personas se enojaron y expresaron su rechazo respecto a este tipo de conductas, las cuales no deberían darse ni por parte de hombres ni mujeres. "Tan abusiva, cuándo la gente va a aprender a respetar", "No sé cuál es el afán de creer que tienen derecho a tocar, abrazar o besar a alguien sin su consentimiento", "Bien hecho, respetó a su novia", "Como no era Yina no quiso, mentiras, nadie puede tocar ni besar a nadie por la fuerza", esos son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Una situación similar

Cabe recordar, que hace unas semanas a Yina Calderón le sucedió algo similar. Sin embargo, en esa ocasión, fue ella quien protagonizó el incómodo momento en el que intentó besar a un joven y este la rechazó sin ningún disimulo. Molesto y con un gesto de desagrado, le expresó a la Dj y empresaria, que no necesariamente tenía deseos de un beso. Por su parte, Calderón se quedó parada en plena tarima.

