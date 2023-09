"Me volé el dedo" Carolina Acevedo tuvo grave accidente en 'MasterChef' y causó pánico

La famosa actriz ibaguereña tuvo un delicado accidente en la prueba más reciente del reality

Pánico y tensión, eso sintieron tanto los compañeros de la concursante, como la parte de producción del programa. Acevedo en medio de la competencia se cortó en un dedo y 'pegó' un grito angustioso de dolor.

La actriz se encontraba usando una licuadora de mano, cuando desafortunadamente las cuchillas de la misma le alcanzaron la mano. "Ay Ju***, me volé el dedo, por Dios, te juro que me lo volé. Cuando me di cuenta solo salía sangre y más sangre”, expresó la participante, mientras que Claudia Bahamón le preguntaba si estaba bien.

Sus rivales a pesar que sabían que el tiempo era una variable en su contra, no pudieron evitar distraerse con la emergencia. Pues, la afectada terminó con la mano ensangrentada y con el miedo a flor de piel.

Como era de esperarse, en ese momento no pudo continuar con la preparación de su plato, pues la sangre no paraba de resbalarse por su mano. Así las cosas, Adrián Parada llegó al rescate para intentar detener el líquido, pero no funcionó.

A pesar de la adrenalina, Acevedo decidió seguir con el emplatado pues sabía que no podía perder la prueba. Optó por pedirle a una de las asistentes de producción que la acompañara a su stand para poder terminar su ejercicio. Al momento llegó Claudia Bahamón para terminar de organizar la preparación.

Por su parte, los televidentes que han comentado a a través de las redes sociales, han dejado por sentado que se trató de una exageración por parte de la artista y que no era tan grave, " Bueno, no fue grave, se cortó el dedo nada más si se hubiera quitado el dedo, la hubieran llevado al servicio de urgencias”, "Carolina le fascina las cámaras que mamera, parece de 10 años”, estas fueron algunas opiniones de seguidores del programa.