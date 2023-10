El cantante Manuel Medrano, no se quedó con nada y le respondió a quienes lo critican, ¿qué dijo?

Aunque Manuel Medrano nació en Cartagena de Indias, ha vivido en Bogotá desde los tres años, lo que ha influido en su acento. Sin embargo, sus seguidores en la costa colombiana lo acusan de haber perdido su identidad por no tener un acento costeño.

Ante estos comentarios, el intérprete de 'La mujer que bota fuego' y 'Una y otra vez' decidió responder, considerando que están fuera de la realidad.

En una entrevista con Infobae, expresó: "Yo no crecí allá. Es muy difícil que hable de otra manera. Quizás lo haría si hubiera crecido allá, pero he vivido aquí en Bogotá desde los 3 años. Me hace reír lo que la gente se inventa en su cabeza, algunas historias muy divertidas, o tal vez me confunden con otros artistas. Pero no, soy Manuel Medrano y he vivido en Bogotá desde los 3 años".

Además, confesó que le debe mucho a Bogotá, ya que fue donde construyó su carrera. Su aprecio por Cartagena no se debe únicamente a ser su lugar de nacimiento, sino a la belleza de la ciudad.

"Tengo cariño por todos estos pueblos costeños y caribeños, con o sin mar, como Galeras, Sucre, Sincelejo, Tolú, Coveñas, que se destacan entre tantas ciudades hermosas, al igual que Cartagena. Me he convertido en un amante de la cultura costeña por lo que es, no porque haya crecido allí", dijo.