Reconocida periodista confesó que a sus 27 años nunca ha tenido novio

Contenido Exclusivo

La reportera de Noticias Caracol, comentó en una entrevista que no ha tenido novio y que tampoco ha besado a alguien. Además, aclaró si está próxima a salir del canal.



Recientemente, la reconocida presentadora de Noticias Caracol, Erika Zapata, compartió detalles de su vida personal en una ntrevista con el programa de entretenimiento colombiano ‘Lo sé todo’ del Canal 1. Durante la conversación, Érika se sinceró al revelar que su enfoque ha estado firmemente en su carrera, dejando poco espacio para relaciones amorosas en su vida.

Además, La presentadora, conocida por su profesionalismo y carisma en pantalla, sorprendió a muchos al confesar que no ha tenido relaciones amorosas durante un largo período de tiempo y que incluso no ha experimentado un simple beso en ese tiempo. En dicha entrevista, Zapata dejó ver un lado íntimo de su vida que rara vez comparte en público.

“Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura”, compartió. Erika explicó que está esperando a encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y valores. Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien”, afirmó.

Lea también: Marleny Jaramillo, la madre de Paola Jara, deslumbra a los fans con su belleza

Pero no sólo habló de su vida personal, también dio detalles de su perspectiva sobre su trabajo como presentadora de noticias. Destacó la exigencia y dedicación que implica su papel en el medio, lo que a menudo deja poco margen para dedicarse plenamente a su vida privada. Sin embargo, la pasión y compromiso que muestra en su trabajo han sido reconocidos y valorados por su audiencia y colegas.

Entonces ¿Se va de Caracol?

Zapata, quien se ha ganado el corazón de los colombianos con su carisma, acento paisa y estilo único para dar sus informes noticiosos, ha afirmado que está feliz con su trabajo y no tiene planes de dejar Noticias Caracol. Esta aclaración llega después de que un video circuló en las redes sociales insinuando que ella dejaría el noticiero.

Además de su función en el noticiero, la reportera también ha estado presente en otros programas de Caracol Televisión. Recientemente, anunció que estará contando historias del campo colombiano en el programa La Finca de Hoy.

Cabe resaltar que la periodista, originaria del corregimiento de Santa Helena, Antioquia, se ha convertido en una de las reporteras más queridas y populares de Colombia. Su participación en Noticias Caracol la ha llevado a ganarse la admiración del público gracias a sus memorables notas y su cercanía con la gente.