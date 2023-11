"Nos humillaron" Robaron a Alzate en carretera y amenazó con 'enfierrarse para echar plomo'

El famoso artista de música popular se mostró furibundo tras ser víctima de un atraco junto a su equipo de trabajo

En un video reciente, Jorge Andrés Alzate Ríos, más conocido en el mundo de la música como 'Alzate', contó que fue blanco de los delincuentes que día a día hacen fechorías en las diferentes carreteras de Colombia.

Aunque no se conoce exactamente en que punto de la geografía nacional ocurrieron los hechos, expresó con demasiada indignación, que no solamente se llevaron sus pertenencias y las de sus compañeros de viaje, sino que también los encañonaron, “Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza. Estamos en Colombia, la hemos recorrido por muchos años, amamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron, y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca”, señaló el artista mientras hacía un gesto de enojo.

Puede leer: La actriz Marilyn Patiño contó sin pena que pasa necesidades tras haber sido robada

Acto seguido en medio de su profunda molestia, destacó que va a tomar cartas en el asunto y también empezará a cargar algún artefacto para su defensa personal. “Entonces yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar”, afirmó.

Entre tanto reflexionó el hecho de que 'las personas de bien' independientemente de la inclinación política que tengan, deben tomar medidas para defenderse, ya que como acotó él, "si no es la vida de ellos es la vida de nosotros”.

Finalmente lanzó contundente amenaza a los hampones que lo despojaron de sus cosas y que en palabras de él "lo humillaron" y hasta amenazaron con quitarle la vida. “Así señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo, hijueputa”, concluyó.

En el post de la denuncia, el cantante Yeison Jiménez le comentó con tono sarcástico, "Pero si estamos en la Paz Total, no tiendo"

Además: Rebelde es furor en Medellín, todo el fin de semana habrá conciertos

Este es un nuevo caso que deja en evidencia la inseguridad que viven a diario los conductores comunes y transportadores en las vías del país. Cada vez es más usual encontrar grupos de delincuentes a las orillas de las carreteras al acecho de sus víctimas. En casos más graves, le han segado la vida a los choferes para apoderarse de sus vehículos.