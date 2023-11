"No sé cómo voy a quedar" Jhonny Rivera se hizo retoque en la cara, ¿para parecer más joven?

El artista de música popular se realizó un retoque en la cara, al parecer, para verse más joven

El reconocido cantante se confesó con sus fans luego de realizarse un arreglito en el rostro presuntamente para lucir con un años menos. Con casi 50 a sus espaldas y una larga carrera musical, Rivera se ha posicionado en Colombia como uno de los 'duros' de la ranchera junto a grandes exponentes como Alzate, Charrito Negro, Zarabanda, entre otros.

Jhon Jairo Rivera Valencia, más conocido como 'Jhonny Rivera' se mostró un tanto inquieto con el resultado del procedimiento al que se sometió y aunque intentó minimizarlo explicando que no se trataba de "nada del otro mundo", sus fans si notaron que estaba algo ansioso por ver cómo quedó su cara luego de esta intervención estética.

Se cree que podría tratarse de algún tipo de estiramiento o relleno de las arrugas que se suelen hacer en esta parte del rostro, ya que porta gafas oscuras, las cuales se usan frecuentemente cuando se hacen estiramientos de piel en dicha zona tan sensible.

Camino al sitio dejo en evidencia sus nervios, pues mencionpo que, "Voy asustado porque dicen que eso siempre queda uno rojo, moretiado, bueno, mejor dicho no sé cómo voy a quedar, pero creo que me tendré que ausentar por ahí unos tres días"

El 1 de noviembre apareció en un video contando que gracias a un reto logró bajar una cierta cantidad de kilos que tenía de más, por lo que al suceder esto, se le descolgó un poco la piel. Aunque indicó que no había pasado por el quirófano y que la pérdida de grasa fue de manera natural, sí admitió que se acercó a los expertos de la belleza para que le hicieran un pequeño ajuste con láser.

“Es que me hice un procedimiento aquí (señaló su pómulo, cerca a los ojos) entonces están muy rojos; pero tampoco es nada del otro mundo. Así que no vayan a esperar, pues... que se van a encontrar el súper cambio, no, no. Fue algo leve que me hice, pero de todas maneras da enrojecimiento y da un poquito de mal aspecto, que me va a durar unos diítas, pero ya el sábado estaremos en concierto. Vamos para el concierto en Cali con todos los coleguitas”, puntualizó en el clip que compartió con sus fans en su momento.

Muchos internautas y seguidores tanto de él como de su novia Jenny, están expectantes con el resultado de lo que se hizo en la cara. Algunos han reconocido que al llegar a cierta edad y si se tiene la capacidad económica, es pertinente realizarse ciertas mejoras; sin embargo, otros consideran que es "un efecto Jenny", insinando que la decisión de Rivera fue tomada por satisfacer a su actual pareja o para agradarle más. Esto teniendo en cuenta que desde que formalizaron su relación, otros famosos y el mundo de la farándula en general lo criticaron por involucrarse con una joven a la cual le dobla la edad. ¿Usted qué opina?