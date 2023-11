Critican a Jhonny Rivera por revelar detalle muy íntimo de su relación con Jenny López

La polémica pareja vuelve y se pone en el ojo del huracán, esta vez por dejar al público su intimidad.

El cantante de música popular compartió detalles sobre su relación con la joven también cantante, Jenny López. En medio de una entrevista con ‘La Kalle’, y reveló que ella le pidió permiso a su madre antes de dar un paso importante en su intimidad con el cantante. “Ella no tenía prisa, no estaba apurada para que llegara ese momento, pero sabía que debía ser especial y que requería reflexión”, comentó Rivera.

El artista elogió la acción de Jenny, describiéndola como “muy bonita”, ya que, según él, era muy tierno de su parte consultar con sus padres antes de tomar esa decisión, pues Jenny quería asegurarse de no decepcionarlos.

Jhonny compartió parte de la conversación, recordando las palabras de Jenny: “Le dije a mi mamá, esto está pasando, estoy en un punto de mi vida donde quiero explorar esta situación”. Jenny López incluso buscó el asesoramiento de sus padres.

Aunque la sinceridad de los famosos llamó la atención de sus seguidores, muchos consideraron innecesario e inoportuno revelar ese tipo de información privada. "Definitivamente esto no es de Dios la vida privada de una persona hace parte de la etica personal y la intimidad es solo de quien la vive", "No entiendo porque las personas se extrañan, si así somos los hombres fieles, caballeros y Policiales", "Que bobadas esos son cosas privadas en fin todo sea x ganar fama que triste hasta donde se dejan llevar todo porque son del medio artístico", "Intimidades son intimidades y no hay que divulgarlas sean más respetuosos", se lee en las redes sociales.