¿Se quedó ‘sin un peso? Aparo Grisales venderá la ropa que se pone en ‘Yo Me Llamo’: la razón

La jurado explicó los motivos que la llevan a vender las finas prendas que usa.

La reconocida jurado de 'Yo Me Llamo', Amparo Grisales, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales una iniciativa altruista: la venta de toda la ropa que ha usado durante los últimos años en el afamado reality musical.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esta decisión no responde a problemas financieros, sino que tiene un fin benéfico muy especial.

Amparo Grisales reveló que la motivación detrás de esta singular venta es donar el dinero recaudado para el rescate y refugio de cientos de perros que actualmente viven en condiciones de calle y merecen encontrar un hogar amoroso.

La noticia fue compartida por la propia Grisales a través de un video en sus redes sociales, donde explicó la noble causa que la llevó a tomar esta decisión.

"La iniciativa de Amparo nace desde su amor hacia los perros. Ha rescatado a muchos perros del abandono y los ha llevado a @dejandohuellagc y a @fundacion_perro_amor donde les han dado mucho amor, corren, comen, juegan, tienen sus casitas y son muy felices", se lee en la descripción del emotivo clip.

¿Dónde comprar su ropa?

La venta incluirá una variedad de prendas, desde vestidos hasta blusas y suéteres, adecuados para ocasiones tanto formales como informales. Amparo Grisales expresó que el dinero recaudado será destinado al rescate y cuidado de sus "perritos", subrayando su compromiso con la protección y bienestar animal.

"Hola amigas y amigos, soy Amparo Grisales y estoy en Bettinas Closet, estoy con las prendas que yo me he erizado, y con las que quiero que ustedes también se ericen. Prensas y vestidos que he usado en Yo Me Llamo, prendas que he usado en otras producciones que he hecho, en los personajes. Pero van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad, para Año Nuevo, para sus sobrinas, para sus hermanas, para sus hijas, para sus nietas. (...) ¿Cuál es el fin?: mis perritos", compartió emocionada Grisales.

Las prendas estarán disponibles a partir del 10 de noviembre en la boutique Bettinas Closet, ubicada en la ciudad de Bogotá, ofreciendo a los interesados la oportunidad de adquirir piezas únicas mientras contribuyen a una causa noble.