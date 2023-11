¿Por su Onlyfans? Cintia Cossio y Jhoan López no van más, se divorcian: así lo reveló la influencer

La noticia tomó a todos sus fans por sorpresa, pues siempre fue vista como "la pareja ideal".

Cintia Cossio y Jhoan López conformaron por mucho tiempo lo que fue una relación aparentemente sana, llena de amor, comprensión, risas y sobre todo muchas bromas que a la final según ellos, llevaban a reforzar aún más su vínculo sentimental tras doce años de casados.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Pues, recientemente la bella y sensual influencer anunció a através de una historia para su Instagram, la decisión de dar por terminado su matrimonio con el joven paisa, por motivos que por ahora son desconocidos.

Puede leer: Clara Chía intentó agredir físicamente a Shakira, asegura medio de comunicación

En la publicación reveló que desde el mes de agosto la relación venía atravesando por una mala racha y aunque trataron de hacer un esfuerzo por mantenerla, al parecer,no fue posible y por ende decidieron ponerle punto final desde hace aproximadamente un mes. “A veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno que forzarnos y hacernos daño” escribió en la plataforma.

Asímismo explicó que optó por dejar todo en los mejores términos con López teniendo en cuenta el bienestar de su pequeño hijo, quien seguramente se está viendo afectado con esta situación ya que sus padres mantenían muy juntos y compartían con él la mayoría del tiempo.

Finalmente, expresó que no volvería a hablar del tema por su su red social, “Gracias por la atención prestada, no volveré a mencionar este tema por este medio”.

Además: ¿Shakira irá a la cárcel? Hasta ocho años podría recibir la colombiana: de esto la acusan

Los fans de ambos no dudaron en comentar sobre esta ruptura, pues, como se señaló líneas arriba, los internautas consideraban a esta pareja un ejemplo a seguir por la manera en la que llevaban su largo matrimonio, su historia de amor y la aparente buena convivencia entre ellos. Por tal motivo, los seguidores de la pareja aún no la creen. "Será que es difícil convivir con tantas bromas, o que pasará que ni la relación aparentemente más perfecta tampoco funciona...yo digo que es difícil también saber que la esposa le muestra su cuerpo a millones de hombres", "No puede ser para mí eran la mejor pareja", "Amamos el empoderamiento de: terminar una relación y subir una foto regia! Pa’ que vea lo que perdió (haciendo alusión a una foto candente que colgó la colombiana)", estos son algunos de los comentarios que se leen en la red.