La pareja de música popular relató la inolvidable cita que cambió todo.



En el episodio de celebración de los 12 años de la Red, programa de ‘chismes’ del Canal Caracol, se emitió una exclusiva entrevista a Paola Jara y a Jessi Uribe, pareja y cantantes de música popular, allí ambos contaron algunas infidencias del inicio de su romance.

Los presentadores dejaron ver su emoción al conocer dónde fue la primera cita, cómo fue el primer beso y cómo fue la primera ‘agarradita’ de mano entre Uribe y Jara.

“Éramos amigos, colegas, fue muy lindo conocernos”, dijo Paola con nostalgia, recordando que solo se enviaban notas de voz. Se hicieron más unidos al promocionar su canción “Como si nada” y continuaron siéndolo cuando Jessi le enviaba composiciones para que ella las grabara.

“Yo tenía una relación en ese momento, pero tener a ‘Pao’ al lado, una mujer que es para admirar… es una mujer muy hermosa.”, añadió Jessi.

Primera cita de Paola Jara y Jessi Uribe

En su relato, el cantante santandereano confesó que no sabía vestirse, pero quería sorprender a Paola. Se vistió de gabán e hizo lo posible para que se fijará en él. No obstante, la artista dijo que no recordaba lo que llevaba puesto, pero sí se demoró dos horas en arreglarse.

“Le dije que quería conocerla y me parecía muy linda y talentosa y ‘muak’”, contó Jessi, pero en su primera cita no hubo beso. Solo hablaron de la vida y de la música que los dos comparten.

Al cuarto encuentro, Jessi besó a Paola en el carro, al respecto ella considera: “para mí fue una sensación, así como cuando uno estaba de 15 años: el que te da todo en el estómago, el que te da nervios”.

Finalmente, la pareja confirmó que siguen sintiendo lo mismo, como la primera vez, y su felicidad aumenta al pasar los días.