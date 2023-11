El analista deportivo se mostró molesto tras realizar una compra por internet de la cual no tiene mayor información.

Carlos Antonio Vélez, caracterizado por lanzar pullas a futbolistas de los diferentes clubes del país, se puso serio con una compañía porque según insinuó, siente que le están 'embolatando' su dinero y no recibe más que contestaciones automáticas de los bots.

El comentarista aprovechó su cuenta de X, para exponer una situación que le viene generando molestias y preocupación. Según su relato, desde el pasado 6 de noviembre realizó una compra en línea y hasta el momento no le ha llegando mensaje alguno de confirmación y tampoco aparece el dinero que canceló por el servicio.

Puede leer: ¿A Silvestre lo traicionó un amigo? Revelan impactantes detalles del robo millonario a su casa

Contó que, "ISHOP" lo tiene estresado ya que no ha podido establecer comunicación con ninguna persona encargada y por ende se siente saboteado,“no tienen seres humanos que respondan a los clientes”. “Qué estará pasando con algunas empresas? No contestan las solicitudes ,son maquinas las q mandan mensajes, no hay seres humanos q respondan a los clientes. Ishop es, hasta ahora, una pésima experiencia para mi. Desde el 6 de este mes, hace mas de dos semanas , busco la confirmación de una compra OnLine y…. ? Nada. Estoy por creer q esa platica se perdió. Aparecerá alguien a dar la cara?”, escribió en el trino. Además: Amparo Grisales le dio beso en la boca a ‘Maluma’ y le hizo confesión en Yo Me Llamo

Por el momento la empresa no ha contestado a dicho reclamo que por cierto no la deja en muy concepto. Ahora, los seguidores de Vélez se burlan de él por confiado e incluso bromean con que se convirtió también en crítico de servicio al cliente.