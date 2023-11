“Eso está muy mal”: se le van encima a esposa de Falcao por gesto con su hijo

En redes sociales critican a Lorelei Tarón, esposa de Falcao, por una publicación con uno de sus hijos, al parecer, de muy poco agrado para sus seguidores.

La sólida y feliz familia de Radamel Falcao García es ampliamente elogiada en las redes sociales, pero hace poco, la pareja del futbolista ha sido objeto de críticas debido a sus muestras de afecto hacia uno de sus hijos. Lorelei Tarón compartió en su cuenta de Instagram, algunos momentos vividos durante el fin de semana, pero una foto fue cuestionada por sus seguidores.

Puede leer:¿A Silvestre lo traicionó un amigo? Revelan impactantes detalles del robo millonario a su casa

En la imagen se le ve dándole un beso en la boca a su hijo menor, Jedi, hecho no muy bien recibido, por lo que se considera que es inapropiado. El gesto de amor se dio, luego de que el pequeño le diera una flor. A raíz de la publicación, se generó un debate en redes sociales: unos en apoyo y otros en críticas.

“A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”; “Muy linda familia, pero eso dr.darle besos en la boca a lo hijos no me parece correcto”; “Bellos todos. Lo único que deberían modificar son los besos en la boca a los niños”; “A los niños no se les da besos en la boca, eso está muy mal”, se leen en los comentarios de las imágenes.

No obstante, ni Lorelei ni Falcao se pronunciaron sobre el tema y siguieron divulgando su amor y felicidad.

¿Es malo darle besos en la boca los hijos?

La opinión sobre si es apropiado dar besos en la boca a los hijos puede variar considerablemente según las culturas, las tradiciones familiares y las preferencias personales. En muchas culturas, dar besos en la boca a los hijos es considerado una expresión natural y amorosa de afecto entre padres e hijos, especialmente cuando son pequeños. Sin embargo, en otras culturas, las muestras de afecto pueden ser diferentes y varían según las normas sociales.

Es importante destacar que la comodidad y la aceptabilidad de este tipo de afecto también pueden depender de la edad del niño. A medida que los niños crecen, pueden desarrollar sus propias preferencias y límites en cuanto a la intimidad física.

En última instancia, la clave es respetar las preferencias y límites individuales de los padres y de los niños. La comunicación abierta y el respeto mutuo son fundamentales para establecer límites saludables y fomentar un ambiente afectuoso en la familia. Siempre es recomendable adaptarse a las necesidades y comodidades de todos los miembros de la familia, respetando las diferencias culturales y personales.

Lea también: Amparo Grisales le dio beso en la boca a ‘Maluma’ y le hizo confesión en Yo Me Llamo



Éxitos en la carrera de Radamel Falcao