“Saqué mi arma, hice 3 disparos”: famoso cantante de música popular se defendió de ladrones

Los delincuentes intentaron atracarlo y acabaron en un enfrentamiento a tiros.

El reconocido cantante de música popular, Breiner Gaster, conocido artísticamente como 'El Tenor', vivió momentos de angustia y peligro en un violento atraco durante la madrugada.

El bogotano, famoso por su participación en programas de televisión como "A otro nivel" y "La Descarga", fue abordado por dos individuos que lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron de sus pertenencias.

Lea también: ¡Que no lo agarre desprevenido! Alcaldía anuncia que no habrá servicio de Sisbén varios días

El incidente ocurrió alrededor de las 2 a 3 de la mañana, cuando Gaster se encontraba frente a una tienda que permanece abierta las 24 horas. Dos delincuentes se aproximaron rápidamente, amenazándolo y exigiéndole sus pertenencias, incluyendo una valiosa cadena, pulsera y anillo. Además, solicitaban la entrega de la maleta que llevaba consigo.

Le dieron sustancia desconocida

En medio de la confusión y la amenaza, el cantante, en un acto desesperado de autodefensa, sacó su arma y realizó tres disparos, aunque en su estado de desconcierto no pudo determinar la dirección de los mismos. Gaster relató el dramático suceso en el programa de televisión 'La Red', donde detalló que uno de los asaltantes le colocó un trapo en la cara con una sustancia que le provocó mareo.

“Sucedió alrededor de las 2 a 3 de la mañana. Pasé por una tienda que está abierta las 24 horas. Me bajé de mi camioneta y sentí a dos personas encima de mí, uno con un cuchillo, otro colocándome un trapo en la cara y exigiéndome la maleta. [...] Saqué mi arma, hice dos disparos, no sé hacia dónde, porque estaba casi sin conocimiento, me empecé a sentir muy mareado”, indicó.

Lea también: “Me encomendaba a Dios”: querido actor Bernardo García tiene leucemia y contó su experiencia

Después de efectuar los disparos, el cantante perdió el conocimiento y, al recobrar la conciencia, se encontraba en una clínica, rescatado por la intervención de la Policía, alertada por los tiros. Gaster expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el país, haciendo énfasis en la vulnerabilidad de portar joyas o accesorios valiosos debido a la presencia constante de delincuentes.

"Tristemente, con la situación que está viviendo el país, ya no se puede portar una joya, un reloj fino o algo así, porque siempre hay un delincuente al acecho. La inseguridad está terrible. No sé qué sustancia me dieron. Gracias a Dios, estoy con salud, con vida", concluyó el artista, resaltando la importancia de abordar la creciente problemática de la inseguridad en Colombia.