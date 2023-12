“No tengo para comer” Escola reveló que tiene muchas deudas y necesita trabajar urgente

En medio de una entrevista con Laura Acuña, el reconocido músico contó los malos momentos por los que ha pasado.

'Yo me llamo' es uno de los programas colombianos más queridos por los televidentes del canal Caracol. Recientemente se dio por terminada la temporada 2023, en la que Amparo Grisarles, Pipe Bueno y César Escola juzgaron el talento de cada uno de los participantes con el fin de buscar el mejor imitador.

Carin León se posicionó como el ganador luego de vencer varios obstáculos en toda la competencia. Aunque para algunos fue un tanto inesperado su triunfo, el joven finalmente convenció al jurado y se llevó el jugoso premio económico.

Entre el jurado calificador, fue Escola uno de los más estrictos a la hora de valorar las presentaciones de cada concursante por lo que, se convirtió en una pieza importante en el programa. Recientemente en una entrevista exclusiva en 'La sala de Laura Acuña', reveló algunos aspectos desconocidos de su vida que el últimas cuasaron preocupación entre sus seguidores. Al parecer, la presión de conseguir contratos y trabajar constantemente lo tienen expectante, pues, según él, es gracias a su trabajo que se sostiene su hogar, ya que sería el único en poder aportar.

En medio de la conversación, Escola destacó que su labor no se limita a "Yo me llamo", sino que también participa en otros programas musicales exitosos de Caracol, como "La Voz Kids", "A Otro Nivel" y "La Descarga". Aunque disfruta estar en televisión, enfatizó que es un trabajo que requiere esfuerzo constante para satisfacer a la audiencia y asegurar su continuidad en futuras temporadas. Cosa que puede cambiar de un momento a otro y quedarse completamente desprotegido.

"Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser 'todero' en algunas cosas", expresó el músico durante la entrevista.

Aunque los detalles sobre sus otras fuentes de ingresos no son públicos, se sabe que su participación como coach musical en Caracol le reporta considerables ganancias en cada temporada.