¿Qué le pasó a Iván Lalinde? Aparece con máscara de oxígeno y preocupa por su salud

El querido presentador apareció viéndose enfermo, ¿qué le sucede?

El reconocido presentador Iván Lalinde, generó inquietud entre sus seguidores al compartir en sus redes sociales su lucha contra una fuerte afección respiratoria. El pasado 18 de diciembre, a través de su cuenta de Instagram, Lalinde publicó una serie de historias que revelaban su estado de salud y el proceso al que se sometía para recuperarse.

En las imágenes, se pudo observar a Lalinde utilizando una máscara de oxígeno, evidenciando las dificultades respiratorias que estaba experimentando. De acuerdo con la información proporcionada, el presentador se encontraba realizando terapias para aliviar su respiración y mejorar su salud, ya que estaba afectado por una fuerte gripe.

Dio parte de tranquilidad

La preocupación de sus seguidores no se hizo esperar, pero Iván Lalinde no tardó en tranquilizar a sus admiradores al explicar detalladamente su situación. Durante una breve explicación sobre su estado de salud, reveló que llevaba varios días lidiando con la gripe y que, debido a la congestión en su pecho, se sometió a terapias respiratorias para garantizar una pronta recuperación.

El presentador, conocido por su participación en el programa Día a Día y su próxima aventura en La Voz Kids, informó a sus seguidores que estaba siendo cuidado con terapias específicas. Su esposa, Claudia, juega un papel crucial en este proceso al brindarle masajes en el pecho y la espalda, así como administrar medicamentos a través de la mascarilla para las nebulizaciones y realizar lavados nasales.

En sus propias palabras, Lalinde compartió: "Me estoy cuidando de esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho y en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales".

Además, destacó que lleva cuatro días en terapia, resaltando que su pulmón derecho era el más afectado.

A pesar de la preocupación inicial, las últimas actualizaciones de Iván Lalinde indican que está en proceso de recuperación y agradeció a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de ánimo durante este momento.