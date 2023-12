¡Triste adiós! Famosa humorista de Sábados Felices se va del programa: lloró anunciando el retiro

Por más de 35 años, esta mujer dio lo mejor de sí al programa de humor: ahora se va.

En una emotiva despedida, la reconocida humorista Patricia Silva anunció su retiro del programa Sábados Felices, dejando un legado de 39 años de risas y alegría en el programa más emblemático de la televisión colombiana.

Sábados Felices, con más de cinco décadas en el aire, se ha convertido en un ícono de la comedia en Colombia, y Patricia Silva ha sido una de las estrellas más queridas del programa. Con lágrimas en los ojos, la humorista compartió la noticia a través de sus redes sociales, revelando que su despedida oficial se llevará a cabo en el próximo episodio del programa.

"El sábado sale mi despedida de Sábados Felices... despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices”, expresó Patricia Silva con emoción en un video compartido en sus redes. La noticia ha conmovido a sus seguidores y a los fieles televidentes del programa, quienes reconocen la contribución invaluable de Silva a lo largo de las décadas.

No se pierda su episodio final este sábado

La humorista, que ha sido parte fundamental del elenco de Sábados Felices, reveló que su decisión de retirarse no fue fácil, pero se siente agradecida y feliz de haber formado parte de este proyecto durante tanto tiempo. "Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios", compartió Silva.

En su mensaje, Silva confesó que, aunque lloró un poco durante la despedida, se va feliz y agradecida por la oportunidad de haber compartido su talento y humor con el público colombiano. La humorista se retira con la tranquilidad de contar con una pensión y el cariño de sus seguidores.

La noticia ha generado una ola de mensajes de agradecimiento y buenos deseos hacia Patricia Silva, destacando su legado humorístico y su contribución al éxito continuo de Sábados Felices. Su despedida el próximo sábado será un momento emotivo para sus seguidores y para aquellos que han disfrutado de su talento a lo largo de las décadas.