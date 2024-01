“No quería eso”: Mara Cifuentes se arrepintió de su cirugía de feminización facial

Mara Cifuentes contó que no está pasando por un buen momento, debido a que le realizaron un procedimiento que no pidió.

En noviembre pasado, la modelo transgénero, Mara Cifuentes, se sometió a un procedimiento estético muy esperado por ella: una cirugía de feminización facial, para suavizar algunos rasgos de su rostro.

“Este cambio ha sido muy esperado por mí. Durante mucho tiempo lo deseé en silencio, sintiendo cierta culpa por considerar una cirugía plástica, dado que me encontraba bien y en un buen punto de mi carrera. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en el que decidí que realmente lo quería. Esta cirugía aborda la disforia que siento y todas las decisiones que he tomado en mi proceso de transición me han brindado autoestima, felicidad y momentos inolvidables”, expresó.

Tras salir del procedimiento, la modelo publicó algunas fotografías a través de su cuenta de Instagram sobre lo satisfactorio que había sido su recuperación y explicando algunos sutiles cabios que desde ya veía en su rostro; sin embargo, pese a que se veía muy contenta con los resultados, con el pasar del tiempo se dio cuenta de que no era lo que esperaba.

Es por eso que, recientemente, se desahogó a través de Instagram sobre el procedimiento. “Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy”, escribió sobre una foto de marzo del año pasado.

Este arrepentimiento se debe a un marcado cambio que sufrió en su ceja derecha, ya que ahora se le ve más levantada que antes.

“Yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó. Me frustra y es algo difícil de aceptar, levantarse de una cirugía que no sabías qué te iban a realizar”, puntualizó.

Aunque en la cirugía le retiraron volumen de su rostro, le abrieron la cuenca del ojo 7 mm, según lo explicado por la modelo.

“Realmente la estoy pasando mal por esto y sé que es egoísta, que hay mucho más en qué enfocarse. Solo me estoy dando espacio a mis sentimientos, no quiero ocultar nunca jamás como me siento, expresarlo, me hace sentir mejor”, contó.