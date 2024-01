¿Qué tiene Lina Tejeiro en el ombligo? La actriz responde a sus críticos

Tras compartir una imagen en traje de baño en su cuenta de Instagram, algunos usuarios no tardaron en expresar opiniones despectivas sobre la apariencia de su ombligo.



La actriz y modelo colombiana, Lina Tejeiro, conocida por su franqueza y actitud directa ante las críticas, no se ha quedado callada frente a los comentarios negativos sobre la forma de su ombligo.

En lugar de dejarse afectar, Lina Tejeiro respondió con seguridad y autenticidad. "Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende", afirmó Tejeiro en una de sus respuestas. Ante comentarios que ridiculizaban la apariencia de su ombligo, la actriz agregó: "Que te dé risa mi ombligo es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada".

Le puede interesar: ¡Tristeza en Noticias Caracol! Se iría amado presentador por oferta en otro canal

La actriz, conocida por su honestidad y transparencia en temas relacionados con su cuerpo, también compartió reflexiones más amplias sobre la autoaceptación y el amor propio. En una publicación anterior, expresó sus luchas y logros en su relación con su cuerpo, abordando temas como la procrastinación, las inseguridades y la búsqueda constante de una mejor conexión consigo misma.

Es relevante recordar que Lina Tejeiro ha compartido públicamente detalles sobre una liposucción que se realizó a los 16 años, una decisión de la que se arrepiente y que ha dejado consecuencias en su cuerpo, como la mencionada fibrosis. En medio de los comentarios negativos, algunos de sus seguidores salieron en defensa de la actriz, explicando que la fibrosis es una consecuencia común de las cirugías estéticas y destacando la valentía de Tejeiro al compartir fotos al natural.

Puede ver: “A él le luce por ser joven, pero a ella no”: revuelo por el viaje de Alina Lozano y Jim Vásquez

En última instancia, esta situación destaca la presión constante a la que las celebridades están expuestas en las redes sociales y cómo figuras públicas como Lina Tejeiro optan por enfrentar las críticas de manera directa, fomentando la autoaceptación y la autenticidad en un mundo digital que a menudo exige estándares poco realistas de belleza.