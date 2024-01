Diego Guauque estaría preparando su regreso a Séptimo Día: ya habría fecha definida

Muchos colombianos esperaban con alegría su regreso, que sería una realidad.

El reconocido periodista Diego Guauque, está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera, marcando un regreso triunfal a la televisión tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer. Se especula que el periodista se reintegrará al destacado programa de investigación 'Séptimo Día', donde ha dejado una huella imborrable a lo largo de los años.

Después de meses de valiente lucha contra el Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer desafiante que afecta diversas partes del cuerpo, Diego Guauque ha emergido victorioso. A través de su cuenta de Instagram, compartió su travesía, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos que enfrentan batallas similares.

El regreso a 'Séptimo Día'

Fuentes cercanas al periodista han revelado en exclusiva al portal de noticias PULZO, que Guauque tiene previsto regresar al programa de investigación periodística 'Séptimo Día', una plataforma que contribuyó significativamente a su reconocimiento a nivel nacional.

Este regreso tan esperado está programado tentativamente para el mes de febrero, marcando una nueva etapa en la carrera del periodista.

Se especula que el retorno de Diego Guauque a la pantalla se llevará a cabo en febrero, y ya se vislumbra una nueva investigación que podría llegar a la audiencia entre los meses de marzo y abril, añadieron a PULZO.

La expectativa es alta, considerando la reputación del periodista en descubrir historias impactantes y reveladoras.

Además de su regreso televisivo, Guauque tiene otro proyecto significativo en camino. Dentro de muy poco, está programado el lanzamiento de un libro escrito a “cuatro manos” con su esposa, Alejandra Rodríguez. El libro, que será publicado por @penguinlibrosco, ofrecerá una perspectiva única, combinando la visión de Diego como paciente oncológico y la de Alejandra como su cuidadora principal.

De la batalla a la inspiración

El periodista expresó su triunfo con estas palabras: "El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora". Su historia no solo es de superación personal, sino también un testimonio inspirador para todos aquellos que enfrentan adversidades similares.