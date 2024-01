Influencer 'La Liendra' fue hospitalizado de urgencia y operado, ¿qué pasó?

El creador de contenido contó la difícil experiencia.

El conocido influenciador colombiano, Mauricio Gómez, popularmente conocido como 'La Liendra', sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram al compartir que tuvo que ser hospitalizado de urgencia y sometido a una operación. Utilizando sus redes sociales, 'La Liendra' comunicó la noticia y expresó sus sentimientos antes de la cirugía.

"Nunca me han operado. Nunca me he desmayado. Nunca me he quebrado un hueso. O sea, es mi primera vez, voy a perder mi virginidad. Entro a operación en 2 o 3 horitas y quedo hospitalizado". Aunque mostró cierta inquietud por la situación, aseguró a sus seguidores que, a pesar del miedo, confiaba en que la operación era lo mejor.

Vea acá: Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio, se salvó de caer por un barranco

Durante el proceso, su pareja, Dani Duke, utilizó las redes de 'La Liendra' para informar que durante la operación, los médicos descubrieron una hernia, lo que prolongó la duración del procedimiento a cinco horas en total. Posteriormente, 'La Liendra' confirmó que ya estaba en casa y todo había salido bien, pero no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza de la cirugía.

Las hernias, según Medline Plus, ocurren cuando una parte de un órgano interno o tejido sobresale a través de un área muscular débil, siendo más comunes en el abdomen. La noticia de 'La Liendra' destaca la importancia de la conciencia de la salud y la necesidad de atención médica cuando se enfrentan situaciones de emergencia.

Puede ver: Juan Ricardo Lozano, conocido como "Alerta", triunfa en demanda contra Sábados Felices

A través de esta experiencia, 'La Liendra' ha compartido un aspecto más personal de su vida, mostrando vulnerabilidad ante sus seguidores y recordando la importancia de cuidar la salud y buscar atención médica cuando sea necesario. /Con información de redes sociales.